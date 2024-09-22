Çorum FK, Kocaelispor'a 2-0 Yenildi - Son Dakika
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Çorum FK, Kocaelispor'a 2-0 Yenildi

Çorum FK, Kocaelispor\'a 2-0 Yenildi

Trendyol 1. Lig'de Çorum FK, Kocaelispor'a evinde 2-0 mağlup oldu; Avounou kırmızı kart gördü.

22.09.2024 21:35
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Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

46. dakikada sağ kanattan Geraldo'nun ortasında penaltı noktasına yakın noktadan Thomas'ın kafa vuruşunda direk dibinde kaleci Gökhan topa iki hamlede sahip oldu.

78. dakikada Çorum FK savunmasının hatası sonrası gelişen Kocaelispor hücumunda ceza yayında topla buluşan Mesut Can Tunalı, uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

78. dakikada stadyumda aydınlatmaların bir kısmının sönmesi üzerine maça ara veridi.

90. dakikada Furkan Gedik topla hareketlendi ceza yayı üzerinde Ahmet Sağat ile duvar pasında topla sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yerden uzak köşeye sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

90+3. dakikada Avounou bariz gol şansından rakibini düşürdüğü için kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

Hakemler: Adnan Deniztepe Kayatepe, Nurettin Dinçer Demir, Sabri Öğe

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Loick Landre, Zargo Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Ahmethan Köse dk. 86), Thomas Verheydt (Kabongo Kasongo dk. 86) Mehdi Boudjemaa (Daniel Avounou dk. 66) Kerem Kalafat, Geraldo (Amar Catic dk. 90+6), Erkan Kaş, Eren Karadağ (Burak Süleyman dk. 66)

Yedekler: Mahmut Eren Güler, Tunahan Ergül, Mehmet Tayfun Dingil, Kadir Seven, Atilla Turan

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Kocaelispor : Gökhan Değirmenci, Tarkan Serbest, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Ahmet Oğuz (Onur Öztonga dk. 90+6), Josip Vukovic, Pedrinho, Barış Alıcı (Furkan Gedik dk. 74), Mijo Caktas (Yusuf Cihat Çelik dk. 60), Ryan Mendes, Ahmet Sağat

Yedekler: Harun Tekin, Giorgi Beridze, Yunus Emre Gedik, Mustafa Ege Bilim, Mehmet Yılmaz, Mesut Can Tunalı, Mustafa Kaan Sekmez

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Mesut Can Tunalı (dk. 78), Furkan Gedik (dk. 90) (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Daniel Avounou (Çorum FK)

Sarı kart: Ahmet Oğuz (Kocaelispor) - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çorum FK, Kocaelispor'a 2-0 Yenildi - Son Dakika

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