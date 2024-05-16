Çorum FK, evinde Kocaelispor\'u mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı

Spor

Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Turu'nda Çorum FK evinde Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. 2. turda Corum FK, Bodrum FK ile oynayacak.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Çorum FK'nın kullandığı köşe vuruşunda Yusuf Abdioğlu'ndan seken topla buluşan Toure'nin şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

33. dakikada Çorum FK'nın köşe atışında ceza sahası içinde Thomas topu ağlarla buluşturdu. 1-0

60. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Atakan Akkaynak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

90+4. dakikada Kocaelispor'un kazandığı penaltıda topu başına geçen Candeias meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Hakemler: Emre Kargın, Hakan Karabalcık, Hüseyin Aylak

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Zargo Toure, Loick Landre (Michael Ologo dk. 46), Ferhat Yazgan, Ahmet İlhan Özek (Ahmet Doğan dk. 89), Thomas Jacco Verheydt (Ahmet Sağat dk. 85), Michel Jan Nalepa, Hakan Barış (Atakan Akkaynak dk. 46), Bartolemeu, Erkan Kaş

Yedekler: Ali Türkan, Michael Ologo Inainfe, Atakan Akkaynak, Gökhan Karadeniz, Suat Kaya, Eren Aydın, Adem Doğan, Massis Gülük, Sleyman Muş, Ahmet Sağat

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik, Candeias, Kouakou (Giorgi Breidze dk. 46 (Barış Alıcı dk. 50), Atila Turan, Mehmet Yılmaz (Giorgi Kharaishvili dk. 78), Amaral (Skhirtladze dk. 78), Josip Vukovic, Ramil Sheidaev, Yusuf Abdioğlu

Yedekler: Harun Tekin, Cem Ekinci, Giorgi Kharaishvili, Giorgi Breidze, Bedirhan Yıkdız, İbrahima Breze Fofana, Davit Skhirtladze, Mesut Can Tunalı, Burak Öksüz, Barış Alıcı

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Thomas (dk. 33), Atakan Akkaynak (dk. 60) (Çorum FK), Candeias (dk. 90+4 pen.) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Atakan Akkaynak, Nalepa (Çorum FK), Yusuf Cihat Çelik, Mehmet Yılmaz, Emir Ortakaya (Kocaelispor) - ÇORUM