Çorum FK, Manisa FK maçına hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum FK, Manisa FK maçına hazırlanıyor

25.02.2026 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arca Çorum FK, Manisa FK ile oynayacağı maça hazırlık yapmaya başladı. Yeni teknik ekibi açıklandı.

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında 2 Mart Pazartesi günü deplasmanda Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligde son olarak deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'u 2-0 mağlup eden Çorum FK'de iki günlük iznin ardından teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Çorum temsilcisi, Manisa FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Öte yandan yeni göreve getirilen teknik direktör Uğur Uçar'ın ekibinde yer alacak isimler de açıklandı. Takımda Barış Üzbey ve Utku Yörükoğlu atletik performans antrenörü, Koray Akyüz, Metin İlhan ve Hakan Söyler yardımcı antrenör, Zafer Yılmaz kaleci antrenörü, İsmail Kaya, Ömer Faruk Kırıcı ve Mehmet Aktürk ise analiz antrenörü olarak görev yapacak.

Kaynak: AA

Antrenman, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum FK, Manisa FK maçına hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür
Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket
Şehit Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenaze programı netleşti Şehit Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze programı netleşti
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var
Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi

23:43
ABD’den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı
ABD'den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı
23:14
Türkiye’de dillerden düşmeyen şarkı, Tokyo sokaklarında duyuldu
Türkiye'de dillerden düşmeyen şarkı, Tokyo sokaklarında duyuldu
23:07
Elliot Anderson’dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler
Elliot Anderson'dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler
22:25
Cüneyt Özdemir Meksika’dan ayrıldı
Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı
22:10
AK Partili Tayyar’dan iktidara “Öcalan“ uyarısı
AK Partili Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı
21:54
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 23:55:37. #7.11#
SON DAKİKA: Çorum FK, Manisa FK maçına hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.