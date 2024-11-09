Çorum FK, Pendikspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
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Çorum FK, Pendikspor'u 1-0 Yendi

Çorum FK, Pendikspor\'u 1-0 Yendi

Ahlatcı Çorum FK, Pendikspor'u 1-0 mağlup ederek milli araya 3 puanla girdi.

09.11.2024 22:47
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 yenen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, "Bizim için güzel bir galibiyet oldu. Öz güvenimizi sahaya yansıttık diye düşünüyorum." dedi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, milli araya 3 puan alarak girdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Elde ettikleri galibiyetle lig sıralamasında ilk 8'e girme fırsatı yakaladıklarını belirten Özbalta, galibiyetten dolayı futbolcularını tebrik etti.

Özbalta, maçın bitimine yakın rakip takımın oyuncusuyla gerginlik yaşadıklarına dikkati çekerek, "Taç çizgisinin orada istem dışı, maçın hararetiyle, kazanma hırsıyla bir anda topa vurma isteği doğdu. Orada da rakip takımdaki arkadaşımızla bir diyaloğumuz oldu. O da 'Hocam yakışmadı sana. Sen çok iyi bir insansın. Bunu senden beklemezdim.' dedi. 'Haklısın.' dedim. Buradan hem ondan hem Pendikspor camiasından hem de oyuncu arkadaşlarımdan özür dilerim. İstem dışı bir hareketti. Kusurumuza bakmasın." diye konuştu.

Pendikspor'un kaliteli bir takım olduğunu, son 3 maçta 7 puan alarak Çorum'a geldiğini anlatan Özbalta, "Bizim için güzel bir galibiyet oldu. Öz güvenimizi sahaya yansıttık diye düşünüyorum. Güzel pozisyonlarımız oldu. Son bölümde de ne yapılması gerekiyorsa savunma anlamında, oyuncular canıgönülden onu yaptı ve işin üstesinden geldi." ifadelerini kullandı.

Pendikspor cephesi

Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir ise kazanacak bir futbol ortaya koyduklarını ancak kaybettiklerini dile getirdi.

Net gol pozisyonları ürettiklerini belirten Esendemir, "Bulduğumuz pozisyonlar, topa sahip oluşumuz, ceza sahası içinde gol olabilecek aksiyonları fazlasıyla yaratmış oluşumuz... Açıkçası saydığım yedi net ceza sahası içinden şutumuz var. Günün sonunda kaybedecek bir oyun oynamadığımızı düşünüyoruz fakat oyunun içinde bunlar oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Maçtan olumlu ve olumsuz çıkarımlar yapacaklarını, milli arayı en iyi şekilde değerlendireceklerini aktaran Esendemir, şunları kaydetti:

"Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Oyunun içinde bu tip mağlubiyetler oluyor. Buradan kazanarak, en azından bir puan alarak dönmek istiyorduk. Bunu başaracak oyunu da oynadık. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirip bundan önceki 3 maçlık grafiğimizin daha da üzerine çıkmak istiyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çorum FK, Pendikspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika

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