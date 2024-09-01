Çorum FK, Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı

Spor

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

11. dakikada hakem Ayberk Demirbaş, VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izledi. Sakaryaspor'un forveti Mustafa Pektemek'in Kerem Kalafat'a yaptığı hareketin kural dışı olduğunu belirleyen hakem Mustafa Pektemek'e kırmızı kart gösterdi.

17. dakikada Geraldo'nun hücuma çıkarken kaptırdığı topta Dos Santos sağ taraftan hareketlenerek ceza sahası yan çizgisinden topu altı pasa çıkardı. Emre Demir'in vuruşunda Zargo Toure'den sekerek yeniden Emre'ye çarpan top ağlarla buluştu. 0-1

39. dakikada sol kanattan Eren'in ortasında Atakan topa ayak koydu. Üst direkten dönen topu Geraldo Ferhat'la buluşturdu. Ferhat'a ceza sahası içerisinde düşürülmesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Thomas Verheyt'in vuruşunda top az farkla auta çıktı.

54. dakikada sağ kanattan Kerem'in yaptığı ortada Thomas Verheydt topu göğsüyle indirdi. Ahmethan'ın vuruşunda kaleci Jakub Szumski topu ayakları ile kornere gönderdi.

60. dakikada Atakan'ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Toure'nin şutunda kaleci Szumski gole izin vermedi. Seken topa tekrar vuran Toure'nin şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

64. dakikada Kerem'in sağ kanattan ortasında Verheyt kafayı vururken kaleci Szumski topu kornere çeldi.

88. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Geraldo'nun yerden pasında Landre gerilerden gelerek yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

90+1 dakika Avounou'nun ceza sahası sağ çaprazından yerden verdiği pasta Landre, altıpas önünden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 1-1

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Sezgin Çınar, Erdem Temel

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Suat Kaya dk. 90+1), Loick Landre, Zargo Toure, Erkan Kaş (Atila Turan dk. 84), Ferhat Yazgan, Geraldo, Atakan Akkaynak (Tunahan Ergül dk. 85), Mehdi Boudjemaa (Ahmethan Köse dk. 45), Eren Karadağ (Daniel Avounou dk. 68), Thomas Verheydt

Yedekler: Mahmut Eren, Hasanege Akdoğan, Sonko, Mehmet Tayfun, Kadir

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Sakaryaspor: Jakub Szumski, Cebrail (Engin Can dk. 70), Salih Dursun, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Alper Uludağ (Muhammed Himmet dk. 60), Murat Cem Akpınar, Emre Demir (Abdel Zagre dk. 65), Del Valle Rodriguez, Fernando Dos Santos (Ali Uğurhan dk. 70), Mustafa Pektemek

Yedekler: Yusuf, Miraç, Burak, Volkan

Teknik Direktör: Suat Kaya

Goller: Emre Demir (dk. 17) (Sakaryaspor), Landre (90+1) (Çorum FK)

Kırmızı kart: Mustafa Pektemek (Sakaryaspor)

Sarı Kartlar: Zargo Toure (Çorum FK), Cebrail, Murat Cem Akpınar, Engin Can Aksoy (Sakaryaspor) - ÇORUM