Çorum FK, Samsunspor'u 5 golle darmadağın etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum FK, Samsunspor'u 5 golle darmadağın etti

Çorum FK, Samsunspor\'u 5 golle darmadağın etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Çorum FK, deplasmanda Samsunspor'u 5-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Samsunspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Çorum FK, 5-1'lik skorla kazandı.

ÇORUM FK SAMSUN'DA COŞTU

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, henüz 1. dakikada Ramirez'in golüyle öne geçti. Samsunspor bu gole 5. dakikada Tomasson ile yanıt verse de Çorum FK fırtınası dindirilemedi. Mücadelede 10 ve 15. dakikalarda sahneye çıkan Cengiz Ünder, kaydettiği üst üste iki golle takımını farka taşıdı. Mücadelenin son bölümlerinde de üstünlüğünü koruyan Çorum FK, 69. dakikada Kyziridis ve 71. dakikada yeniden Ramirez’in fileleri havalandırmasıyla sahadan 5-1 galip ayrıldı. 

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Farklı skorla kaybeden Samsunspor taraftarı maçın başından sonuna kadar takımlarına ve yönetimlerine karşı çeşitli protestolarda bulundu.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla birlikte üst üste ikinci galibiyetini alan Çorum FK, puanını 7’ye çıkardı. Üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşayan Samsunspor ise 4 puanda kaldı. Süper Lig’in önümüzdeki haftasında Çorum FK sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Samsunspor ise Erzurumspor FK deplasmanına konuk olacak.

Trendyol Süper Lig, Samsunspor, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum FK, Samsunspor'u 5 golle darmadağın etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • hsyndalci@gmail.com [email protected]:
    Malesef Samsun da daha önce parlayan Giresun, Adana takımları, İzmir takımları gibi 2.3. lige kadar düşecek gibi görünüyor. 2 0 Yanıtla
  • Emin Köroğlu Emin Köroğlu:
    skorun böyle olmasi,taraftarın erken dağılması,benim gibi işten çıkanlar tramvayda ayakta seyahat etmek zorunda kaldık 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojda Yakışıklı cinayetinde ilk duruşmasında sanıktan kan donduran savunma: Nabzına baktım, çalışsa hastaneye götürecektim Rojda Yakışıklı cinayetinde ilk duruşmasında sanıktan kan donduran savunma: Nabzına baktım, çalışsa hastaneye götürecektim
Yıllar sonra katıldıkları 1. Lig’de tarih yazıyorlar Henüz onları yenebilen yok Yıllar sonra katıldıkları 1. Lig'de tarih yazıyorlar! Henüz onları yenebilen yok
Gözünün yaşına bakılmayacak Galatasaray’da ilk yolcu belli Gözünün yaşına bakılmayacak! Galatasaray'da ilk yolcu belli
Tek bir telefon yetti İsmail Kartal’ı ikna eden isim ortaya çıktı Tek bir telefon yetti! İsmail Kartal'ı ikna eden isim ortaya çıktı
İşte detaylar Öcalan için yapılan villada yok yok İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok
Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi

20:12
Bülent Arınç’a Melih Gökçek’ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
Bülent Arınç'a Melih Gökçek'ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
19:05
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
18:55
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu
18:27
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz, İstanbul’da polise teslim oldu
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz, İstanbul'da polise teslim oldu
17:57
Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz’ın koleksiyonu
Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz'ın koleksiyonu
17:49
Irak’ta PKK bağlantılı gruplar silahlarını devlete teslim edecek
Irak’ta PKK bağlantılı gruplar silahlarını devlete teslim edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 20:32:13. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum FK, Samsunspor'u 5 golle darmadağın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement