Çorum FK, Serdar Gürler ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti
Trendyol Süper Lig ekibi Çorum FK, 34 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Serdar Gürler ile yollarını ayırdı. Kulüp, sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıklarken oyuncuya şampiyonluk katkıları için teşekkür etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Serdar Gürler ile yollarını ayırdı.
Çorum FK'dan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Serdar Gürler ile kulüp arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi. Açıklamada, Serdar Gürler'e kulüp forması altında gösterdiği mücadele, verdiği emek ve elde edilen Trendyol 1. Lig şampiyonluğuna sağladığı katkılar için için teşekkür edildi.
Kaynak: İHA
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