Çorum FK Serikspor Maçına Hazırlanıyor

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Serikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Çorum FK 17 Yaşaltı Teknik Direktörü Menderes Özarslan ve Atletik Performans Antrenörü Barış Üzbey yönetimindeki antrenmanda, futbolcular dinamik ısınmanın ardından dar alan oyunu ve sonuçlandırma çalışması yaptı.

Futbolcuların tamamının katıldığı antrenman kaleli oyun ile sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, Serikspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.