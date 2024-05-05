Ziya Akçeken: Hedefimiz, haftaya Boluspor maçını kazanarak ligi üçüncü bitirmek - Son Dakika
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Ziya Akçeken: Hedefimiz, haftaya Boluspor maçını kazanarak ligi üçüncü bitirmek

Çorum FK Teknik Sorumlusu Ziya Akçeken, Şanlıurfaspor maçının ardından, 'Hedefimiz, haftaya Boluspor maçını kazanarak ligi üçüncü bitirmek' dedi. Akçeken, maçın genel olarak iyi geçtiğini ve haftaya Boluspor maçını kazanarak üçüncü sırayı hedeflediklerini belirtti.

05.05.2024 21:37  Güncelleme: 21:39
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- Ziya Akçeken: "Hedefimiz, haftaya Boluspor maçını kazanarak ligi üçüncü bitirmek"

ÇORUM - Çorum FK Teknik Sorumlusu Ziya Akçeken, Şanlıurfaspor maçının ardından, "Hedefimiz, haftaya Boluspor maçını kazanarak ligi üçüncü bitirmek" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Çorum FK, sahasında Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çorum FK Teknik Sorumlusu Ziya Çeken, bu tür maçların kolay olmadığını belirterek, "Rakibin düşme hattında olması, bizimde play-off için konumuzu koruyabilmemiz sonrasında da üçüncülük şansımızı devam ettirmek istiyorduk. Genel olarak baktığımızda başlangıcımız iyi, istekli ve arzulu bir oyunumuz vardı. Kazanılan penaltı değerlendirebilseydik maçta daha farklı bir senaryo olabilirdi. İkinci yarı daha istekli bir oyun oynadık. Rakibi hapsettiğimiz pozisyonlar aradığımız bir oyuna döndü. Kazanabilirdik ama 1 puanında kazanmak kadar önemli. Hafta biz kazanıp rakiplerimiz kaybettiğinde tekrardan kaybettiğimiz üçüncülük koltuğuna yenden oturabiliriz. Ama olmasa da önemli değil. İç saha avantajı olması nedeniyle 4 veya 5'cilikte önemli. İnşallah hedefimize ulaşırız" diye konuştu.

Genel olarak oyundan memnun olduklarını anlatan Akçeken, "Sakat oyuncularımız vardı. Bu da bir etken oldu mu? Tabii ki birbirini tanıyan oyuncularla oynamak daha farklı. Ligin büyük bir yükünü o oyuncularımızla kaldırdık. Ama bugün o oyuncularımızın yerine oynayan futbolcularımızda iyi bir mücadele ortaya koydular. Seyircimizin önünde kazanmak istiyorduk. Bu olmadı. Bu hedefimize ulaşamadı. Ancak tek bir hedefimiz var. Haftaya Boluspor maçını kazanarak ligi üçüncü bitirmek. Olmazsa da en iyi yerde ligi tamamlayıp play-off'a hazırlanmak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ziya Akçeken: Hedefimiz, haftaya Boluspor maçını kazanarak ligi üçüncü bitirmek - Son Dakika

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