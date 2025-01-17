Çorum FK Ümraniyespor'u Ağırlıyor

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Central Hospital Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Toure, Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.
Ligde Çorum FK'nin 29, Central Hospital Ümraniyespor'un ise 26 puanı bulunuyor.
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