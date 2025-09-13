Çorum FK - Vanspor FK: 0-0 Beraberlik

Trendyol 1. Lig 5. haftasında Çorum FK sahasında karşılaştığı Vanspor FK ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Orhun Aydın Duran
Arca Çorum FK: Ahmet Said Kıvanç, Joseph Attamah, Ferhat Yazgan, Yusuf Erdoğan (Atakan Akkaynak dk. 84), Pedrinho (Eren Karadağ dk.84), Arda Hilmi Şengül, Braian Jose, Samudio Segovia (Oğulcan Çağlayan dk. 63), Oğuz Gürbulak (Danjiel Aleksic dk.63), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Emeka Eze
Yedekler: İbrahim Sehic, Cemali Sertel, Kerem Kalafat, Geraldo, Kadir Seven, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör: Tahsin Tam
Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Erdi Dikmen, Jefferson (Aliou Traore dk.70), Xesc Regis (Mehmet Manış dk. 46), Ivan Cedric (Medeni Bingöl dk. 84), Sabahattin Destici, Lucas Áfrico, Mehmet Özcan, Erdem Seçgin (Zan Jevsenak dk.83), Faruk Can Genç, Bekir Can Kara (Vlachomitros dk. 57)
Yedekler: Abdulsamed Damla, Batuhan Kör, Hasan Bilal, Muhammet Ensar Çavuşoğlu
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Sarı kartlar: Ferhat Yazgan (Çorum FK), Ivan Cedric, Lucas Áfrico, Sabahattin Destici (Vanspor FK) - ÇORUM
