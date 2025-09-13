Çorum FK - Vanspor FK: 0-0 Beraberlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Çorum FK - Vanspor FK: 0-0 Beraberlik

Çorum FK - Vanspor FK: 0-0 Beraberlik
13.09.2025 21:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig 5. haftasında Çorum FK, Vanspor FK ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig 5. haftasında Çorum FK sahasında karşılaştığı Vanspor FK ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Orhun Aydın Duran

Arca Çorum FK: Ahmet Said Kıvanç, Joseph Attamah, Ferhat Yazgan, Yusuf Erdoğan (Atakan Akkaynak dk. 84), Pedrinho (Eren Karadağ dk.84), Arda Hilmi Şengül, Braian Jose, Samudio Segovia (Oğulcan Çağlayan dk. 63), Oğuz Gürbulak (Danjiel Aleksic dk.63), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Emeka Eze

Yedekler: İbrahim Sehic, Cemali Sertel, Kerem Kalafat, Geraldo, Kadir Seven, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör: Tahsin Tam

Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Erdi Dikmen, Jefferson (Aliou Traore dk.70), Xesc Regis (Mehmet Manış dk. 46), Ivan Cedric (Medeni Bingöl dk. 84), Sabahattin Destici, Lucas Áfrico, Mehmet Özcan, Erdem Seçgin (Zan Jevsenak dk.83), Faruk Can Genç, Bekir Can Kara (Vlachomitros dk. 57)

Yedekler: Abdulsamed Damla, Batuhan Kör, Hasan Bilal, Muhammet Ensar Çavuşoğlu

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Sarı kartlar: Ferhat Yazgan (Çorum FK), Ivan Cedric, Lucas Áfrico, Sabahattin Destici (Vanspor FK) - ÇORUM

Kaynak: İHA

Trendyol, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum FK - Vanspor FK: 0-0 Beraberlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler’den 90’a füze Arda Güler'den 90'a füze
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor
EuroBasket 2025’te ilk finalist belli oldu EuroBasket 2025'te ilk finalist belli oldu
Eski eşini eşarbıyla boğdu, 16 saat sonra baldızını arayıp söyledikleri kan dondurdu Eski eşini eşarbıyla boğdu, 16 saat sonra baldızını arayıp söyledikleri kan dondurdu
Oto sanayi ustası şok oldu: Bu araç nasıl gidiyor hayret ediyorum Oto sanayi ustası şok oldu: Bu araç nasıl gidiyor hayret ediyorum
NATO’dan Rusya’ya gözdağı gibi girişim: Doğu Gözcüsü NATO'dan Rusya'ya gözdağı gibi girişim: Doğu Gözcüsü

20:28
Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı
Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı
19:46
Bu sözler İmamoğlu’nun başına dert oldu Siyasi yasak da talep edildi
Bu sözler İmamoğlu'nun başına dert oldu! Siyasi yasak da talep edildi
19:41
Araca yanaştı, biber gazını sıktı Trafikte dehşet anları
Araca yanaştı, biber gazını sıktı! Trafikte dehşet anları
19:15
Canlı anlatım Karşılaşmada goller üst üste
Canlı anlatım! Karşılaşmada goller üst üste
17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
17:31
Eurovision öncesi 5 ülkeden ’’İsrail varsa biz yokuz’’ resti: Gözler Azerbaycan’a çevrildi
Eurovision öncesi 5 ülkeden ''İsrail varsa biz yokuz'' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 21:38:31. #7.11#
SON DAKİKA: Çorum FK - Vanspor FK: 0-0 Beraberlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.