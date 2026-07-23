Çorum FK ve Bandırmaspor golsüz berabere kaldı

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Çorum FK ile Bandırmaspor, hazırlık maçında golsüz berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Trendyol Süper Lig ekibi Çorum FK ile Trendyol 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor, kamp yaptıkları otelin antrenman sahasında oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Teknik heyetlerin çok sayıda oyuncuya forma şansı verdiği mücadelede iki ekip de yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremezken, karşılaşma golsüz sona erdi.