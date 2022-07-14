Cristiano Ronaldo'ya astronomik maaş teklifi! Dünya yıldızı Suudi Arabistan'a gitmeyi düşünüyor - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo'ya astronomik maaş teklifi! Dünya yıldızı Suudi Arabistan'a gitmeyi düşünüyor

14.07.2022 10:10

İngiliz devi Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan Cristiano Ronaldo'ya bir Suudi Arabistan kulübü 2 yıllık sözleşme için 250 milyon euro maaş teklif etti. Arap kulübü Manchester United'a 30 milyon euro bonservis ve menajer Jorge Mendes'eyse 20 milyon euro ücret önerdi. Süper yıldızınsa bu teklifi düşündüğü öğrenildi. Ronaldo, geçtiğimiz sezon çıktığı 38 maçta 24 gol ve 3 asist kaydetmişti.

12 yıl sonra geri döndüğü Manchester United'dan ayrılmak isteyen Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Süper yıldızın ismi dev kulüplerle anılırken, Portekiz'de yayın yapan TVI, Suudi Arabistan'dan bir takımın da Cristiano Ronaldo ile ilgilendiğini yazdı.

250 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Cristiano Ronaldo'ya bir Suudi Arabistan kulübü 2 yıllık sözleşme için 250 milyon euro maaş önerdi. Aynı kulüp Manchester United'a 30 milyon euro bonservis ve menajer Jorge Mendes'e ise 20 milyon euro teklif etti. 37 yaşındaki süper yıldız bu teklifi düşünmeye aldı.

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ERİK TEN HAG KALACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ten Hag, "Cristiano Ronaldo satılık değil. Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Cristiano Ronaldo, geçen sezon Manchester United formasıyla 38 maça çıktı ve 24 gol, 3 asistle oynadı.

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Manchester United, Suudi Arabistan, Jorge Mendes, Cristiano, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'ya astronomik maaş teklifi! Dünya yıldızı Suudi Arabistan'a gitmeyi düşünüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo'ya astronomik maaş teklifi! Dünya yıldızı Suudi Arabistan'a gitmeyi düşünüyor - Son Dakika
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