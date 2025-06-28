Cristiano Ronaldo'dan futbol dünyasını ikiye bölecek açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Cristiano Ronaldo'dan futbol dünyasını ikiye bölecek açıklama

Cristiano Ronaldo\'dan futbol dünyasını ikiye bölecek açıklama
28.06.2025 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2034 Dünya Kupası ile ilgili konuştu. Suudi ligiyle de ilgili konuşan yıldız isim çarpıcı açıklamalara imza atarak, ''Hala lig olarak gelişiyoruz. Ama şimdiden ilk 5 lig arasında olduğumuzu düşünüyorum. Gelişmeye devam edeceğiz.'' dedi.

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Nassr ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan 40 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, "Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2034 FIFA Dünya Kupası'na kadar sürecek olan bu projeye inanıyorum." dedi.

''SUUDİ ARABİSTAN LİGİ İLK 5 LİG ARASINDA''

Kulüp sosyal medya hesabına konuşan Portekizli yıldız, "Hala lig olarak gelişiyoruz. Ama şimdiden ilk 5 lig arasında olduğumuzu düşünüyorum. Gelişmeye devam edeceğiz. Mutluyum, çünkü çok yarışmacı bir ligde olduğumu biliyorum. Suudi liginde oynamamış olanlar ya da futboldan anlamayanlar bu ligin ilk 5'te olmadığını söylüyor. Bu düşünceme yüzde yüz inanıyorum. Bu ligde oynayanlar neden bahsettiğimi anlıyor. Bu yüzden kalmak istedim." şeklinde konuştu.

''BU PROJEYE İNANIYORUM''

Ronaldo, "Sadece önümüzdeki iki yıl değil Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2034 FIFA Dünya Kupası'na kadar sürecek olan bu projeye inanıyorum ve en iyi Dünya Kupası organizasyonu olacağına inanıyorum. Mutluyum, 2 yıl daha... Suudi ligindeki en iyi takımlarla mücadele etmeyi ve ligde şampiyon olmayı hedefliyoruz. Sonunda hangi takımın iyi olduğunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Suudi ekibiyle 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Ronaldo, Al Nassr formasıyla geçen sezon forma giydiği 41 resmi maçta 35 gol attı.

Suudi Arabistan Pro Lig, Cristiano Ronaldo, Al Nassr, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'dan futbol dünyasını ikiye bölecek açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Enver Atabey:
    O kadar parayı bende alsam, senin gibi bende konuşurum. 16 6 Yanıtla
  • erkan zengin:
    Parayı buldun yalakalık yapma çngn 15 7 Yanıtla
  • Gakko 23:
    eeeeeee. en azından bizdeki kemalistler gibi nankör değil. aldığı paranının hakkını. futbolu hareketleri ve sözleri ile laiki ile yerine getiriyor. Tayyip Erdoğan’ın 23 yılda yaptığını tüm cumhuriyet döneminde yapılanları. en az. 5 katladı. bizdeki mandacı faşist ABD. İsrail yandaşı kemalistlere de örnek olması dileği ile. sizlerde. Erdoğan’ı sevmeseniz bile. taktir edip övünün. 4 2 Yanıtla
  • mossi :
    futbol dünyası 2 ye bölündü 1 1 Yanıtla
  • Erdal Çavuşoğlu:
    Mantıklı parasını oradan alıyor.Ancak ben hiç izlemiyorum... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı
Döner zincirine FETÖ soruşturmasında 32 kişi tutuklandı Döner zincirine FETÖ soruşturmasında 32 kişi tutuklandı
Adana’da silahlı kavga 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı Adana'da silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
Ekibine bile talimat verdi İşte Sergen Yalçın’a teklif yapacak takım Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen Yalçın'a teklif yapacak takım
Jeff Bezos’tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
Cep telefonu bomba gibi patladı Cep telefonu bomba gibi patladı
Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

21:09
Tarlada bulduğu tabancayla kendini vuran çocuk hayatını kaybetti
Tarlada bulduğu tabancayla kendini vuran çocuk hayatını kaybetti
20:13
Alevlerle mücadele devam ediyor İşte orman yangınlarında son durum
Alevlerle mücadele devam ediyor! İşte orman yangınlarında son durum
19:32
Pakistan’da bombalı saldırı: 13 asker hayatını kaybetti
Pakistan'da bombalı saldırı: 13 asker hayatını kaybetti
18:34
Türkiye’nin turizm cennetinde esnafın hali perişan: Haziranın sonu ve...
Türkiye'nin turizm cennetinde esnafın hali perişan: Haziranın sonu ve...
10:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
10:30
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
10:30
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem Dijital katalog bile yapmışlar
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem! Dijital katalog bile yapmışlar
10:27
Haluk Levent’ten gelin ve damada unutulmaz jest
Haluk Levent'ten gelin ve damada unutulmaz jest
10:26
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
10:16
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz Saatlerce bekledi eve polis geldi
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz! Saatlerce bekledi eve polis geldi
09:58
Elveda Youssef En-Nesyri Rekor bonservis duyuruldu
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
09:36
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
09:35
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
09:35
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
09:16
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2025 23:58:48. #7.13#
SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo'dan futbol dünyasını ikiye bölecek açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.