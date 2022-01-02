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Cristiano Ronaldo, Instagram'dan yaptığı paylaşımla ayrılık haberlerini doğruladı - Son Dakika

Cristiano Ronaldo, Instagram'dan yaptığı paylaşımla ayrılık haberlerini doğruladı

02.01.2022 14:36

Ronaldo, Manchester United'da mutsuz olduğu haberlerini yaptığı paylaşımla resmen doğruladı. Portekizli yıldız, Instagram'dan yaptığı paylaşımda adeta ayrılık yakın dedirtti. Oğlunun Sporting'e dönmesini isteyen annesi Dolores'in bu paylaşıma bıraktığı emoji dikkat çekti.

Sezon başında yuvası Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, beklediği ortamı göremedi. Portekizli starın dönüşüyle Kırmızı Şeytanlar'ın çehresinin değişeceği düşünüldü ama o da çare olamadı.

Anne sözü dinliyor! Cristiano Ronaldo, Instagram'dan ayrılık ateşini yaktı

"MEMNUN DEĞİLİM"

Ronaldo yaptığı paylaşımda, "2021'de 47 gol atmama rağmen kolay bir yıl olmaktan çok uzaktı. Manchester United'ın durumundan memnun değilim. Hiçbirimiz değiliz, bundan eminim. Daha çok çalışmamız, daha iyi oynamamız ve şu anda yaptıklarımızdan çok daha fazlasını yapmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı. Bu paylaşıma annesinin de kalp bırakması dikkat çekti.

Anne sözü dinliyor! Cristiano Ronaldo, Instagram'dan ayrılık ateşini yaktı

SPORTING'İ İSTİYOR

Ronaldo'nun annesi, oğlunun Sporting Lizbon'a temelli dönüşünü çok istiyor. Cristiano Ronaldo'ya bu konuda baskı yaptığı da çokça konuşuluyor. Ronaldo'nun futbola başladığı Sporting'e dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.

Anne sözü dinliyor! Cristiano Ronaldo, Instagram'dan ayrılık ateşini yaktı
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Manchester United, Cristiano, Sporting, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo, Instagram'dan yaptığı paylaşımla ayrılık haberlerini doğruladı - Son Dakika Spor


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