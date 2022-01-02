Cristiano Ronaldo, Instagram'dan yaptığı paylaşımla ayrılık haberlerini doğruladı

Sezon başında yuvası Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, beklediği ortamı göremedi. Portekizli starın dönüşüyle Kırmızı Şeytanlar'ın çehresinin değişeceği düşünüldü ama o da çare olamadı.

"MEMNUN DEĞİLİM"

Ronaldo yaptığı paylaşımda, "2021'de 47 gol atmama rağmen kolay bir yıl olmaktan çok uzaktı. Manchester United'ın durumundan memnun değilim. Hiçbirimiz değiliz, bundan eminim. Daha çok çalışmamız, daha iyi oynamamız ve şu anda yaptıklarımızdan çok daha fazlasını yapmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı. Bu paylaşıma annesinin de kalp bırakması dikkat çekti.

SPORTING'İ İSTİYOR

Ronaldo'nun annesi, oğlunun Sporting Lizbon'a temelli dönüşünü çok istiyor. Cristiano Ronaldo'ya bu konuda baskı yaptığı da çokça konuşuluyor. Ronaldo'nun futbola başladığı Sporting'e dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.