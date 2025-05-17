Crystal Palace FA Cup Şampiyonu

İngiltere Federasyon Kupası'nı (FA Cup) Manchester City'i 1-0 mağlup eden Crystal Palace kazandı.
Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final maçının tek golü 16. dakikada Eberechi Eze'den geldi.
Manchester City'te Omar Marmoush, 36. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Crystal Palace, tarihinde ilk kez FA Cup'ta şampiyonluğa ulaştı.
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