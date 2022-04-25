CSKA'lı futbolcu Zabolotny: Yusuf'un sihirli bir sol ayağı var - Son Dakika
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CSKA'lı futbolcu Zabolotny: Yusuf'un sihirli bir sol ayağı var

25.04.2022 17:13
CSKA'lı futbolcu Zabolotny: Yusuf'un sihirli bir sol ayağı var

Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova'nın deneyimli forvet oyuncusu Anton Zabolotny, milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın çok iyi bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, takıma önemli bir katkı sağladığını belirtti.

Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova'nın deneyimli forvet oyuncusu Anton Zabolotny, milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın çok iyi bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, takıma önemli bir katkı sağladığını belirtti.Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova'nın forveti Anton Zabolotny, takımının Moskova derbisinde Dinamo Moskova'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Haftayı 47 puanla 3'üncü sırada tamamlayan CSKA Moskova'nın Rus oyuncusu Zabolotny, milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın çok iyi bir orta saha oyuncusu olduğunu belirterek, "Sahaya iyi bakıyor, Yusuf'un sihirli bir sol ayağı var. Bu da kazanmamıza yardımcı olan mekanizmalardan biri. Kış transfer döneminden sonra oyuna hareketlilik ve performans katan futbolculardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.Zabolotny, Yusuf Yazıcı'nın Dinamo Moskova karşılaşmasında 57'nci dakikada oyundan alındıktan sonra mutsuz olduğu konusunda çıkan iddialarla ilgili olarak ise, "Oyundan çıkmasını nasıl değerlendireceğimin bir önemi yok. Kim oyundan çıkarken memnun kalabilir ki? Her futbolcu 90 dakika boyunca oynamak ister" açıklamasında bulundu.BEREZUTSKY: YUSUF 90 DAKİKAYA HAZIR DEĞİLDİCSKA Moskova Teknik Direktörü Aleksey Berezutsky de basın toplantısında Yusuf Yazıcı'yı oyundan alması konusunda açıklamalarda bulundu. Milli oyuncunun bel sakatlığından dolayı 90 dakikayı kaldıramayacağını belirten genç teknik adam, "Yusuf üstünü değiştirmek için soyunma odasına gitti, sonra geri döndü. Yusuf bel ağrıları nedeniyle antrenmanları kaçırdı. 90 dakika oynamak onun için şu an için zor. Şimdi durumu iyi ama Ramazan ayı olduğu için 3 oyuncumuz oruç tutuyor. Oruç tutarken 90 dakikayı yüksek performansla oynamak imkansızdır" şeklinde konuştu.Milli oyuncu Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova formasıyla çıktığı 10 maçta 8 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi. Milli oyuncu, CSKA formasıyla ligde çıktığı ilk 6 maçta da gol atarak lig tarihine adını yazdırma başarısı göstermişti.

- İstanbul

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Milli oyuncu, Yusuf Yazıcı, Moskova, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor CSKA'lı futbolcu Zabolotny: Yusuf'un sihirli bir sol ayağı var - Son Dakika


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