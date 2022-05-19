CSKA Moskova, Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı - Son Dakika
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CSKA Moskova, Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı

19.05.2022 11:09
CSKA Moskova, Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı

Rusya ekibi CSKA Moskova, Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe ile görüştü.

Rusya ekibi CSKA Moskova, Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe ile görüştü.

Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından Mert Hakan Yandaş'a Rusya ekibi CSKA Moskova talip oldu. Özellikle son haftalardaki performansı ile beğenileri toplayan Mert Hakan, taraftarların gönlünü fethetti. Sarı-lacivertli ekiple 2 sezon daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu için CSKA Moskova Kulübü yetkilileri, Fenerbahçe Kulübü'nden şartları sordu.

Öte yandan CSKA Moskova Başkan Evgeny Giner'in, takımda bir Türk oyuncu daha görmek istediği öğrenildi. CSKA Başkanının yoğun isteği üzerine öncelikle sarı-lacivertli oyuncunun menajerine ilk teklifi götüren Rusya ekibi, bu sefer Fenerbahçe Kulübü'ne teklif sundu.

Mert Hakan'ın bonservis bedelini soran Rus yetkililer gelecek cevaba göre harekete geçecek. 5 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenilen CSKA, Fenerbahçe'den gelecek yanıta göre transfer çalışmalarına devam edecek.


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Kaynak: DHA

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe, Moskova, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor CSKA Moskova, Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CSKA Moskova, Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı - Son Dakika
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