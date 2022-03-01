CSKA Moskova'nın Türk futbolcuları Rusya'da gündem - Son Dakika

Rusya Premier Ligi ekibi CSKA Moskova'ya devre arasında transfer olan Yusuf Yazıcı'nın gösterdiği performans ülkede gündem oldu.

2007 yılında Manisaspor'dan Moskova ekibine transfer olan milli futbolcu Caner Erkin'e de vurgu yapılırken, TV programlarında CSKA Moskova'da forma giyen Türk oyuncuların etkisi konuşuldu.Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın ligin 19'uncu haftasında Spartak Moskova'ya karşı attığı frikik golünün benzerini 2008 yılında CSKA Moskova forması giyen Caner Erkin'in de attığı belirtildi. Rus medyası Türk futbolcuların CSKA Moskova'da başarıyla mücadele ettiğine de değinildi.

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