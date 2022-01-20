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CSKA, Yusuf Yazıcı'nın tanıtım filmi için özür diledi - Son Dakika

CSKA, Yusuf Yazıcı'nın tanıtım filmi için özür diledi

20.01.2022 11:21
CSKA, Yusuf Yazıcı'nın tanıtım filmi için özür diledi

Rusya Premier Lig takımlarından CSKA Moskova, Lille'den sezon sonuna kadar kiraladığı milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın tanıtım filmine gelen tepkilerin ardından özür mesajı paylaştı.

Rusya Premier Lig takımlarından CSKA Moskova, Lille'den sezon sonuna kadar kiraladığı milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın tanıtım filmine gelen tepkilerin ardından özür mesajı paylaştı.

CSKA'nın Halkla İlişkiler Direktörü Serguei Aksenov tarafından yapılan açıklamada, yapılan hatanın kabul edilemez olduğu vurgulanarak, "Kamuoyundan ve Yusuf'tan özür diliyoruz. Videoyu yapan ekiple yollarımızı derhal ayırdık." mesajı paylaşıldı.

Tanıtımı hazırlayan kulübün TV editörü Katerina Kirilcheva ise Türkçe ve Rusça dillerindeki özür mesajında, "Takımımıza yeni katılan oyuncumuz Yusuf Yazıcı'nın transfer haberini duyurduğumuz video ile ilgili pişmanlığımı paylaşmak istiyorum. Farklı bir senaryo üzerinden hareket etmeyi planlarken, oyuncuyla fiziki olarak çekim yapamadığımız için bir alternatif fikir üretmem gerekti. Zaman darlığı dolayısıyla oluşturduğum ve sonrasında uyguladığım fikrin son derece yakışıksız ve kaba olduğunu kabul ediyorum. Kısa süre içerisinde sosyal medya hesaplarımızdan kaldırılan bu paylaşım dolayısıyla kırdığım tüm kadınlardan, taraftarlarımızdan ve özellikle içerikten habersiz olan Yusuf Yazıcı'dan özür dilerim." ifadelerini kullandı.

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Yusuf Yazıcı, Premier Lig, Moskova, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor CSKA, Yusuf Yazıcı'nın tanıtım filmi için özür diledi - Son Dakika Spor


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