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Çukurova Basketbol 3 günde 2 önemli maça çıkacak - Son Dakika

Çukurova Basketbol 3 günde 2 önemli maça çıkacak

31.01.2022 12:22
Çukurova Basketbol 3 günde 2 önemli maça çıkacak

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13'üncü hafta erteleme maçında Çarşamba günü Bursa Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak.

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13'üncü hafta erteleme maçında Çarşamba günü Bursa Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak. Bu maçın hemen sonrasında 17'nci hafta müsabakası için İstanbul'a gidecek olan Mersin ekibi, Cuma günü Galatasaray ile karşılaşacak.

Hafta sonu Çankaya Üniversitesi'ni 86-72 ile geçip ligdeki galibiyetini 11'e yükselterek morallenen Çukurova Basketbol, koronavirüs vakaları ve Avrupa maç programı nedeniyle birçok kez ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray maçının hazırlıklarına bir günlük aranın ardından başladı. Sabah tesislerde kuvvet idmanı yapan turuncu-lacivertliler, Edip Buran Spor Salonu'nda gerçekleştirilen akşam antrenmanında ise taktik çalıştı. Sert geçen idmanı zaman zaman durduran Başantrenör Aziz Akkaya, basketbolcularına uyarılarda bulundu.

"KAZANMAK İSTİYORUZ"Bursa maçının önemini vurgulayan Akkaya, "Bundan sonraki bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Takımımızın ritmi yavaş yavaş oturmaya başladı. Hastalıklardan dolayı her maç eksiğimiz olabiliyor. Milli aranın bize iyi geleceğine inanıyorum. Aradan sonra Avrupa Kupası ve ligdeki mücadelemize devam edeceğiz. Geniş bir kadromuz var. Üç günde oynayacağımız iki maçı da kazanmak istiyoruz" dedi."KENDİ OYUNUMUZU OYNAYACAĞIZ"Galatasaray'ı yenecek güçte olduklarını ifade eden Akkaya, "Deplasman her zaman zordur ama bizim rakibimizi yenecek gücümüz var. İlk maçımızda olduğu gibi bu karşılaşmayı da kazanmak istiyoruz. Hedefleri olan bir kulübüz. Bu nedenle önce kendi basketbolumuzu oynayacağız, sonra rakibe önlem alacağız" diye konuştu.

2 Şubat Çarşamba günü Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak. Turuncu-lacivertliler bu maçın hemen ardından, ligin 17'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı için İstanbul'a gidecek. Maç, 4 Şubat Cuma günü Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde saat 13.00'te başlayacak.


Çukurova Basketbol 3 günde 2 önemli maça çıkacak
Çukurova Basketbol 3 günde 2 önemli maça çıkacak
Çukurova Basketbol 3 günde 2 önemli maça çıkacak
Çukurova Basketbol 3 günde 2 önemli maça çıkacak
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Basketbol Süper Ligi, Çukurova Basketbol, Mersin Yenişehir, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çukurova Basketbol 3 günde 2 önemli maça çıkacak - Son Dakika Spor


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