Çukurova Basketbol-Flammes Carolo maçı ertelendi

ULUSLARARASI Basketbol Federasyonu (FIBA), Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) son 16 turunun ilk ayağında Fransa'da oynanacak olan Flammes Carolo - Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi karşılaşmasının koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

FIBA'dan yapılan açıklamada; "Flammes ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi arasındaki EuroCup kadınlar son 16 maçı, COVID-19 ile ilgili aksaklıklar nedeniyle ertelendi. İki takım arasındaki son 16 turu ilk maçı 13 Ocak Perşembe günü Fransa'nın Charleville-Mezeres kentinde oynanacaktı. FIBA Tıp Komisyonu uzmanlarının istişaresi ve incelemesi sonucunda, 'Tüm koşullar göz önünde bulundurularak, FIBA Avrupa Kulüp Müsabakaları Yönetmeliği'ne göre, bu maç oynanmayacak ve en kısa sürede yeniden planlanacaktır' şeklinde karar alındı" denildi.

Buna göre takımlar, FIBA tarafından belirlenecek gün ve saatte parkeye çıkacak.