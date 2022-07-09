Çukurova Basketbol Kulübü 3 ismi daha kadrosuna kattı - Son Dakika
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Çukurova Basketbol Kulübü 3 ismi daha kadrosuna kattı

09.07.2022 10:35
Çukurova Basketbol Kulübü 3 ismi daha kadrosuna kattı

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Özge Yavaş, Gökşen Fitik ve Gamze Takmaz'ı kadrosuna kattı.

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Özge Yavaş, Gökşen Fitik ve Gamze Takmaz'ı kadrosuna kattı.

Galatasaray, ASKİ, İstanbul Üniversitesi, Girne Üniversitesi, Fenerbahçe ve Hatayspor gibi takımların formasını giyen oyun kurucu pozisyonundaki Özge Yavaş, geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile oynadığı 22 lig maçında 220 sayı kaydedip, 56 ribaunt kazandı.

Önceki yıl ÇBK forması ile başarılı bir sezon geçiren, 2021-2022 sezonunu ise OGM Ormanspor'da tamamlayan 21 yaşındaki Gökşen Fitik, başkent temsilcisi ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde (KBSL) çıktığı 29 müsabakada 287 sayı ve 136 ribauntluk performans sergiledi. Fitik bu transferle, 1 yıl aranın ardından yetiştiği Çukurova Basketbol'a geri dönmüş oldu.

Profesyonel kariyerine BOTAŞ'ta başlayıp Bellona Kayseri, ASKİ, Hatayspor, İzmit Belediye, Elazığ İl Özel İdare'de görev yapan Gamze Takmaz da geride kalan sezonda Antalya 07 Basketbol çatısı altında çıktığı 24 karşılaşmada 205 sayı ve 68 ribaunt üretti. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Çukurova Basketbol, Mersin Yenişehir, Gamze Takmaz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çukurova Basketbol Kulübü 3 ismi daha kadrosuna kattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çukurova Basketbol Kulübü 3 ismi daha kadrosuna kattı - Son Dakika
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