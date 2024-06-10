Çukurova Basketbol Kulübü, Santiago Perez Beltran ile anlaştı - Son Dakika
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Spor

Çukurova Basketbol Kulübü, Santiago Perez Beltran ile anlaştı

Çukurova Basketbol Kulübü Mersin, asistan koçluk görevi için Santiago Perez Beltran ile anlaşma sağladı. Beltran, daha önce Eurocup Şampiyonluğu kazanan Valencia Basketbol'da yardımcı antrenörlük yapmıştı.

10.06.2024 15:30
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çukurova Basketbol Kulübü Mersin (ÇBK), asistan koçluk görevi için Santiago Perez Beltran ile anlaştı.

ÇBK Mersin, geçen sezon İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'da altyapı koordinatörü olarak görev yapan Santiago Perez Beltran ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Eurocup Şampiyonluğu kazanan ekipte yer alan Beltran, 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 yıllarında Valencia Basketbol'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İspanyol koç Victor Lapena'nın asistan koç ekibine katılan Santiago Perez Beltran'a hoş geldin diyor, kendisine ve kulübümüze başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çukurova Basketbol Kulübü, Santiago Perez Beltran ile anlaştı - Son Dakika

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