Çukurova Belediye Başkanı Amatör Spor Kulüplerine Destek Sözü Verdi

Spor

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, amatör spor kulüplerin her zaman yanında yer aldıklarını belirterek, bu anlayışın bundan sonra da devam edeceğini açıkladı.

Çukurova Demirspor, 5 Ocak Demirspor Kadın Futbol Takımı ve Çukurova Demirordu Spor Kulüplerini ziyaret eden Çetin, "Güzel şeyler yaptığınız zaman hakkınızda güzel şeyler anlatılıyor. Spor anlamında da Çukurova'ya çok şeyler kazandırdığımızı görüyorum. Bunun için de çabamız halen devam ediyor. Uzmanlık dönemi dediğimiz yeni dönemde de bu anlayışımız sürecek. Tüm kulüplerimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Her mahalleye bir spor tesisi kazandıracağız" dedi.

Çetin, sporun futboldan ibaret olmadığını belirterek, "Futbol dünyanın en popüler sporu ama salon sporları da var. Bu konuda ben de duyarlıyım. Uzun yıllar voleybolla uğraştım. Voleybol camiasının bizden beklentileri vardı. Çukurova'nın Sultanlarını kurduk ilk kez 1. Ligde mücadele ettiler ve şampiyon oldular. Şimdi Sultanlar Liginde mücadele ediyorlar. Bu konuda görevimi yaptım. Dünyanın en iyi takımları bizim ligimizde mücadele ediyor. Kadın voleybolu haricinde dünyada bir numara olduğumuz bir spor dalı yok. Bu kızlar cumhuriyetin, Atatürk'ün kızları. Cumhuriyetin savunucusu olacağız ve Atatürk ilkelerini yaşatacağız. Dünyada hiçbir lider yoktur ki gençlere bu kadar güvensin ve onlara bayram armağan etsin. O da Büyük Önder Atatürk'tür" şeklinde konuştu.

Çocuklara spora devam etmelerini, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını derslerine çalışmalarını öneren Çetin, bu konuda kendisine söz verilmesini istedi.

Çetin, Büyük Önder Atatürk'ün "Gençler cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak ve yüceltecek sizlersiniz" sözünü hatırlatarak, "Biz hepimiz cumhuriyetin muhafızları olmaya devam edeceğiz. Sporla uğraşan çocuk derslerinde de başarılı olur. Bu gençlere sahip çıkan kulüp başkanlarına teşekkür ediyorum. Bize düşen onlara destek olmaktır. Tüm kulüplere malzeme anlamında ve maddi anlamda sahip çıktık. Çıkmaya devam edeceğiz" dedi. - ADANA