Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Hazal Serin Arifoğlu'nu transfer etti - Son Dakika
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Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Hazal Serin Arifoğlu'nu transfer etti

29.04.2022 10:54
Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Hazal Serin Arifoğlu'nu transfer etti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Hazal Selin Arifoğlu'nu kadrosuna kattı.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Hazal Selin Arifoğlu'nu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sultanlar Ligi'nde mücadele edeceğimiz yeni sezonda, geçmişte Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray ve Eczacıbaşı formalarını terleten, son iki CEV Kupası'nda bir altın, bir gümüş madalya sahibi orta oyuncu Hazal Selin Arifoğlu ailemize katıldı." ifadelerine yer verildi.

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Beşiktaş, voleybol, Çukurova, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Hazal Serin Arifoğlu'nu transfer etti - Son Dakika


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