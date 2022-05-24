Cuma Uluçay Talasspor 1966 Turanspor maçı yarıda kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Cuma Uluçay Talasspor 1966 Turanspor maçı yarıda kaldı

24.05.2022 17:49
Cuma Uluçay Talasspor 1966 Turanspor maçı yarıda kaldı

Kayseri 1.Amatör Küme C Grubu maçında Cuma Uluçay Talasspor ile 1966 Turanspor arasındaki maç yarım kaldı.

Kayseri 1.Amatör Küme C Grubu maçında Cuma Uluçay Talasspor ile 1966 Turanspor arasındaki maç yarım kaldı. Hakem Nail Berkant Sarıkaya, kendisine yönelik yapılan sportmenlik dışı davranışlar neticesinde maçı tatil etti.

Geride kalan hafta sonu Argıncık stadında oynanan Cuma Uluçay Talasspor - 1966 Turanspor maçı tamamlanamadı. Müsabaka 80. dakikada hakem kararı ile tehir edildi. Hakem Nail Berkant Sarıkaya'nın yönettiği maçta 1966 Turanspor müsabakanın 30. ve 41.dakikalarında Metin Yıldırım'ın attığı goller ile ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında Cuma Uluçay Talasspor Teknik Sorumlusu Orhan Uluçay, hakem Nail Berkart Sarıkaya'ya yönelik sportmenlik dışı davranışlarından ötürü 72. dakikada kırmızı kart gördü. Yaşanan gerginlik sonrasında maç kaldığı yerden devam etti. 1966 Turanspor, maçın 76. dakikasında Mustafa Yıldırım ile gol bularak skoru 3-0'a getirdi. Bu dakikadan sonra oyundan kopan Cuma Uluçay Talassporlu futbolcuların, sert müdahaleleri vardı. Maçın 80. dakikasında Samet Daş, çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Samet'in hakeme yönelik fiili yaklaşımı sonrasında Nail Berkant Sarıkaya, müsabakayı tatil ettiğini duyurdu ve soyunma odasına gitti.

Hakem raporuna göre; bu karar sonrası Erdem Demir, Paşacan Demirkaya ve Muhammed Turp, küfürlü söylemlerinden ötürü kırmızı kart gören isimler oldu. - KAYSERİ

Cuma Uluçay Talasspor 1966 Turanspor maçı yarıda kaldı
Cuma Uluçay Talasspor 1966 Turanspor maçı yarıda kaldı
Cuma Uluçay Talasspor 1966 Turanspor maçı yarıda kaldı
Cuma Uluçay Talasspor 1966 Turanspor maçı yarıda kaldı

YORUMLAR
500
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in 'ulusal diyalog' sürecine tepkiler sürüyor Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in 'ulusal diyalog' sürecine tepkiler sürüyor Vali Çiçek, Develi'de ilçe protokolü ve muhtarlarla bir araya geldi Vali Çiçek, Develi'de ilçe protokolü ve muhtarlarla bir araya geldi
Kaynak: İHA

Kayseri, Cuma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cuma Uluçay Talasspor 1966 Turanspor maçı yarıda kaldı - Son Dakika


Son Dakika
17:45 Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde
17:44 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı
17:18 İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
16:25 Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış
16:24 Celal Şengör: İbrahim masal Musa da İsa da hikaye
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
16:01 Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 17:58:26. #1.13#
SON DAKİKA: Cuma Uluçay Talasspor 1966 Turanspor maçı yarıda kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement