Cuma Uluçay Talasspor 1966 Turanspor maçı yarıda kaldı

Kayseri 1.Amatör Küme C Grubu maçında Cuma Uluçay Talasspor ile 1966 Turanspor arasındaki maç yarım kaldı. Hakem Nail Berkant Sarıkaya, kendisine yönelik yapılan sportmenlik dışı davranışlar neticesinde maçı tatil etti.

Geride kalan hafta sonu Argıncık stadında oynanan Cuma Uluçay Talasspor - 1966 Turanspor maçı tamamlanamadı. Müsabaka 80. dakikada hakem kararı ile tehir edildi. Hakem Nail Berkant Sarıkaya'nın yönettiği maçta 1966 Turanspor müsabakanın 30. ve 41.dakikalarında Metin Yıldırım'ın attığı goller ile ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında Cuma Uluçay Talasspor Teknik Sorumlusu Orhan Uluçay, hakem Nail Berkart Sarıkaya'ya yönelik sportmenlik dışı davranışlarından ötürü 72. dakikada kırmızı kart gördü. Yaşanan gerginlik sonrasında maç kaldığı yerden devam etti. 1966 Turanspor, maçın 76. dakikasında Mustafa Yıldırım ile gol bularak skoru 3-0'a getirdi. Bu dakikadan sonra oyundan kopan Cuma Uluçay Talassporlu futbolcuların, sert müdahaleleri vardı. Maçın 80. dakikasında Samet Daş, çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Samet'in hakeme yönelik fiili yaklaşımı sonrasında Nail Berkant Sarıkaya, müsabakayı tatil ettiğini duyurdu ve soyunma odasına gitti.

Hakem raporuna göre; bu karar sonrası Erdem Demir, Paşacan Demirkaya ve Muhammed Turp, küfürlü söylemlerinden ötürü kırmızı kart gören isimler oldu. - KAYSERİ