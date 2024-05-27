Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum\'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç\'a salvolar

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç'a yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. Uçum "Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar' diyen birinin yeniden başkan olmak istiyorum demesinin manası nedir: Herhalde Fenerbahçe şampiyon olmasın diye başkan olmak istiyorum demektir, başka bir anlamı olabilir mi bunun. Bu kadar kendi egosunu Fenerbahçe'nin önünde tutan bir başkan görülmemiştir" dedi.

27.05.2024 07:52
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Siyaset ve hukukla ilgili yaptığı açıklamalarla tartışma yaratan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe kulübü hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"YAZIKLAR OLSUN BU YÖNETİME"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uçum, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef aldı. "Yazıklar olsun bu yönetime" ifadesini kullanan Mehmet Uçum'un paylaşımı şöyle; "Bu sezon da bitti, son on yıl yine hüsran. Bir kaç doğruyu hiç bir zaman bir arada yapamayan Ali Koç yönetimi altı yıllık pratiğinde tek yaptığı doğru olan bu sezonki kadro tertibini de ne idari ne de teknik yönetimiyle birleştirebildi.

"BÖYLE BİR BAŞKAN FENERBAHÇE TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞTİR"

'Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar' diyen birinin yeniden başkan olmak istiyorum demesinin manası nedir: Herhalde Fenerbahçe şampiyon olmasın diye başkan olmak istiyorum demektir, başka bir anlamı olabilir mi bunun. Bu kadar kendi egosunu Fenerbahçe'nin önünde tutan, bu kadar Fenerbahçe'yi araçsallaştıran bir başkan ve yönetim Fenerbahçe tarihinde görülmemiştir.

"FENERBAHÇE TARİHİNE KARA LEKE OLARAK GEÇTİNİZ"

Yazıklar olsun bu yönetime, büyük Fenerbahçe camiası bu seviyesizliği parçalayıp çıkar, bundan her hakiki Fenerbahçeli emindir. Ama son altı yılın eziyetini yaşatan başkan ve yöneticiler, siz Fenerbahçe tarihine kara leke olarak geçtiniz, bunu da muhteşem Fenerbahçe camiası asla unutmayacak."

Mehmet Uçum, Fenerbahçe, Ali Koç, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Galatasaray Spor kulübü: Çok doğru güzel bir tespit eminim bütün Fenerbahçe taraftarı bu şekilde düşünüyordur 8 3 Yanıtla
    Nazım Öztürk: Sanamı kaldı dal şey 1 2
  • İlyas null: fener taraftarı Ali Koç'un kölesi olmuş 4 2 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ: hayret çok doğru . 3 0 Yanıtla
  • muhitin paket: Hisselere tercüman olmuş bir tespit. 6 yılda en az 60 tane bir birine tamamen zıt bir siyah biri beyaz gibi hareketler yaparak camianın sabırlarını test etmiştir. Vizyon diyerek gelip yapmadığı vizyonsuz luk kalmamıştır. 2 0 Yanıtla
  • Nazım Öztürk: Zaten geri cekilir merak etmeyin 1 0 Yanıtla
  • Temur Altuntaş: Aziz başkan şampiyon olmak için yeniden iş başına geliyor Ali Koç'un zincirlerini kırıyoruz yeter artık 1 0 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov: haklı 1 0 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU: Şımarık başka bir tarifi yok 1 0 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek: sen fb başkanı olduğu sürece şampiyon olmasını...... 0 0 Yanıtla

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