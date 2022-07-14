Türkiye-Tayland maçının ardından

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde yarı finale yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Üstündağ'ın yanı sıra A Milli Takım Başantrenörü Giovanni Guidetti, oyuncular Eda Erdem Dündar ve Simge Şebnem Aköz, milli takımın çeyrek finalde Tayland'ı 3-1 yenerek tur atladığı karşılaşmanın ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunarak duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Üstündağ, Türkiye'nin Tayland engelini aşmasının önemine dikkati çekerek, "Telafisi olmayan bir maç oynadık. Yenilen evine dönüyor. Son 4'e kalmak çok önemliydi. İtalya ile yarı final oynayacağız. Geçersek Brezilya- Sırbistan maçının galibiyle karşılaşacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maçın hemen ardından telefonla arayarak takımı tebrik ettiğini ve yarı final maçı için başarılar dilediğini kaydeden Üstündağ, Cumhurbaşkanının finale geleceğini kendilerine söylediğini aktardı.

Tribünleri dolduran seyircinin galibiyete katkısına vurgu yapan Üstündağ, "Herkes tatilini böldü ve maça geldi. Atmosfer mükemmeldi. Taraftarın hakkını ödeyemeyiz." diye konuştu.

Maç öncesinde karşılaştığı insanların kendisine yorgun ve stresli, karşılaşmadan sonra ise mutlu dediklerini vurgulayan Üstündağ, "Türkiye, bu ülke mutluluğu hak ediyor. İnşallah hep böyle mutlu oluruz. Ben şahsım adına değil ülkem adına mutluluk yaşıyorum. Umarım sonuna kadar devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Sahanın hemen kenarında maçı takip eden Üstündağ, "Milli takımın ilk seti kaybetmesinin ardından oyuna müdahale etmek istediniz mi?" sorusuna "Ben antrenörlük yaparken kimseyi işime karıştırmadım, kimsenin işine de karışmam. Çocuklar son sayıya kadar iyi mücadele etti ve galip geldik. Kendi aramızda değerlendirmeler yapıyoruz ama aramızda." şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Başantrenör Guidetti: "Güçlü bir takıma karşı oynayacağız"

A Milli Takım Başentrenörü Giovanni Guidetti ise ilk seti kaybetmelerinin normal olduğunu belirterek, "Evimizde oynuyoruz. Pazar gününe kadar oynamak istiyoruz. İlk sette baskıyı üstümüzden atıp normal oyunumuza döndük." değerlendirmesinde bulundu.

Yarı final mücadelesi verecekleri İtalya'nın çok güçlü bir ekip olduğuna ve her turnuvada şampiyonluğu hedeflediğine dikkati çeken İtalyan antrenör, "Yarı final maçı zor olacak. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. İtalya her organizasyonun favori takımlardan fakat biz Ankara'da güçlü bir takımız." diye konuştu.

Oyuncular bir sonraki maçı düşünüyor

Milli oyuncular Eda Erdem Dündar ve Simge Şebnem Aköz de yarı finale çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve finale kadar yürümek istediklerini dile getirdi.

Tayland'ın serviste ve defansta iyi olduğunu ve zor bir karşılaşmayı galibiyetle geride bıraktıklarına dikkati çeken kaptan Eda, "İlk seti basit hatalarımız fazla olunca kaybettik. Sonra ibre bize döndü şimdi yarı finaldeyiz. Şimdi mutluğumuzu yaşayacağız sonra rakibimiz İtalya'yı çalışmak için işlemlere başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Milli takım liberosu Simge Şebnem Aköz de çok mutlu olduklarını kaydederek "Tayland, Avrupa voleyboluna ters bir ekip. İlk maçta karşılaşmak istemezdim. İlk maçı kazanmak önemli. Takım oyunumuzu devam ettirdik, direncimiz kırılmadı ve kazandık. Umut ediyorum ki Ankara'da, bu organizasyonun sonunda istediğimiz sonuca ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.