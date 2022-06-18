Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dursun Özbek ve Erden Timur'u kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dursun Özbek ve Erden Timur'u kabul etti

18.06.2022 17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dursun Özbek ve Erden Timur'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur'u Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur'u Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı görevinde başarılar dilerken önümüzdeki dönemde Galatasaray Spor Kulübü'nün projelerine destek vereceklerini belirtti.

Başkan Dursun Özbek de Cumhurbaşkanının desteğinin çok kıymetli olduğunu belirterek, Galatasaray Spor Kulübü adına teşekkür etti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Galatasaray Spor Kulübü, Recep Tayyip Erdoğan, Dursun Özbek, Erden Timur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dursun Özbek ve Erden Timur'u kabul etti - Son Dakika

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