Başkan Dursun Özbek de Cumhurbaşkanının desteğinin çok kıymetli olduğunu belirterek, Galatasaray Spor Kulübü adına teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dursun Özbek ve Erden Timur'u kabul etti - Son Dakika

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