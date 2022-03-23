Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eczacıbaşı Dynavit ve Halkbank'a tebrik - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eczacıbaşı Dynavit ve Halkbank'a tebrik

23.03.2022 00:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eczacıbaşı Dynavit ve Halkbank'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Kupası'nda şampiyon olan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı ile CEV Challenge Kupası'nda 2'nci olan Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Kupası'nda şampiyon olan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı ile CEV Challenge Kupası'nda 2'nci olan Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CEV Kupası şampiyonu olan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımımız ile CEV Challenge Kupası'nda ikinci olan Halkbank Erkek Voleybol Takımımızı, bizlere yaşattıkları gurur için gönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.


YORUMLAR
500
Eczacıbaşı Dynavit, Allianz MTV Stuttgart'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu Eczacıbaşı Dynavit, Allianz MTV Stuttgart'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası şampiyonluğu için sahaya çıkıyor Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası şampiyonluğu için sahaya çıkıyor

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eczacıbaşı Dynavit ve Halkbank'a tebrik - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine ise 1 lira 68 kuruş zam geldi
00:38 ABD, Rusya-Ukrayna savaşının kolay ve hızlı bitmeyeceğini açıkladı
23:57 "Dershaneye gidiyorum" diye evden ayrılan 17 yaşındaki genç kız intihar etti
23:54 Berber dükkanında saldırıya uğrayan iki arkadaştan biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı
23:46 Eczacıbaşı Dynavit, Allianz MTV Stuttgart'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu
23:20 Cinsel istismar suçundan 45 ay cezaevinde yattı! DNA testi sonucuyla gerçek anlaşıldı
23:02 33 yıl sonra ailesine kavuşan Vedat Alexander Schlienbecker hikayesi gündem oldu! Müge Anlı Alman basınında yer aldı
22:57 Buket Aydın, konuğu Cemal Enginyurt'un Tansu Çiller sorusuna verdiği yanıtla kahkahaya boğuldu
22:50 Dünya alarmda! Rusya'dan korkutan açıklama: Putin, tehdit halinde nükleer silahlara başvurabilir
22:17 Lütfü Savaş'tan Suriyelilerle ilgili çok konuşulacak yeni açıklamalar: Onlardan 35-40 yıl öndeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 01:48:56. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eczacıbaşı Dynavit ve Halkbank'a tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement