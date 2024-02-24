Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede bir terörist varsa buluyoruz, başını eziyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede bir terörist varsa buluyoruz, başını eziyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede bir terörist varsa buluyoruz, başını eziyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nerede bir terörist varsa buluyoruz, başını eziyoruz.

24.02.2024 14:57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nerede bir terörist varsa buluyoruz, başını eziyoruz. Arkasında kimlerin olduğuna bakmadan son teröristi etkisiz hale getirene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz"

Kaynak: AA

Güvenlik, Terör, Politika, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede bir terörist varsa buluyoruz, başını eziyoruz - Son Dakika
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