Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül\'ü kabul etti

31.03.2026 16:01
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ü İstanbul Dolmabahçe'deki makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Dolmabahçe'deki makamında gerçekleşen kabulde; Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün yanısıra dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, eski futbolcu ve AK Parti MKYK Üyesi Mesut Özil, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve eski milletvekili İrfan Gündüz yer aldı.

Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada kabul ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, güreş sporunun tüm eksikleri ve projeleriyle yakından ilgilenen Sayın Cumhurbaşkanımız; daha önceden talimatlandırdığı, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'ın destekleriyle, Sakarya Valiliğimizin olurlarıyla projesi başlatılan ve Sakarya Karasu'da Güreş Federasyonumuza tahsisi alınan 44 bin metrekare arazi üzerine kurulacak 200 kişilik modern kamp eğitim merkezinin temellerinin bir an önce atılması ve bitirilmesi için talimatlarını yineledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın, merkezin özellikle lokasyon açısından uluslararası kamplara uygunluğunu dile getirmesi ve projeye duyduğu istek, camiamızda büyük bir mutluluk yarattı. Şampiyon sporcumuz ile yakından ilgilenen Cumhurbaşkanımız, Rıza'dan altın madalya ve yeni bir rekor beklediğini dile getirdi. Rıza Kayaalp ise 13'üncü kez Avrupa şampiyonu olup Alexander Karelin'in rekorunu kıracağının sözünü verdi."

TAHA AKGÜL: CUMHURBAŞKANIMIZA, DESTEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül kabulden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Güreşin bütün problemleriyle yakından ilgileniyor. Samimiyetiyle 1 saat boyunca bizimle yakından ilgilendi. Sakarya'da projesine hazırlandığımız tesis için de talimatlarını yineledi. Özellikle kendisi üstüne basa basa bir an önce bitirilmesini istemesi bizi daha fazla heyecanlandırdı. Kendisine bizlere verdikleri tüm destekler için teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Tüm dünya ile uğraşırken bir de bizimle ilgileniyor. Yüzyılın projesini, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın destekleriyle hayata geçireceğiz, inşallah" dedi.

Kaynak: DHA

16:36
16:29
16:08
15:30
14:51
14:28
