Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MKE Ankaragücü'nün şampiyonluk kutlamasına katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MKE Ankaragücü'nün şampiyonluk kutlamasına katıldı

21.05.2022 22:30

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 yıl aradan sonra tekrar Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü'ne yeni stat müjdesi verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 yıl aradan sonra tekrar Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü'ne yeni stat müjdesi verdi.

MKE Ankaragücü'nün, 19 Mayıs Stadyumu alanında düzenlenen şampiyonluk kutlamasına katılan Oktay, burada yaptığı konuşmada, "Milli Mücadele'nin sembolü alan Ankara'da Süper Lig'e çıkmış olmanın sevinciyle, müjdesiyle buradayız. Biz de size bu müjdeye karşılık yeni stadın müjdesini veriyoruz." dedi.

Camiayla bir ve beraber olmak üzere burada olduğunu ve taraflardan da bir söz istediğini dile getiren Oktay, "Süper Lig'de şampiyon olma sözü veriyor musunuz? Bir ve beraber nasıl olunur, Ankara bunu bütün Türkiye ve dünyaya nasıl gösterir, bunun müjdesini, sinyalini veriyor muyuz?" diye sordu.

Taraftarlar, Oktay'a coşkuyla karşılık verdi.

Türkiye'deki en modern ve güzel statlardan birinin Ankara'da olacağına işaret eden Oktay, bu örnek stadyumun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MKE Ankaragücü'nün şampiyonluk kutlamasına katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MKE Ankaragücü'nün şampiyonluk kutlamasına katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MKE Ankaragücü'nün şampiyonluk kutlamasına katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MKE Ankaragücü'nün şampiyonluk kutlamasına katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MKE Ankaragücü'nün şampiyonluk kutlamasına katıldı

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MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor (2) MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor (2) MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor (4) MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor (4)
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MKE Ankaragücü'nün şampiyonluk kutlamasına katıldı - Son Dakika


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