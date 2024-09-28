Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Heyecan Dorukta - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Heyecan Dorukta

Cumhurbaşkanlığı Kupası\'nda Heyecan Dorukta

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 37. Cumhurbaşkanlığı Kupası için büyük bir mücadeleye hazırlanıyor.

28.09.2024 19:17
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Basketbolda 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı öncesi Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic ile her iki ekibin takım kaptanları, Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi.

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, yarınki maçta kupayı kazanmak istediklerini belirterek, "Rakibimiz için de bizim için de önemli bir maç. Harika bir koç tarafından yönetilen bir takımla karşılaşacağız. Yüksek seviyeye çıkmalıyız. Kupayı kazanmak taraftarı mutlu etmek hedefimiz olacak. Azami eforla bu önemli kupayı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes oyuncusu Rodrigue Beaubois ise "Çok zor bir maç olacak. Harika bir takıma karşı sahada olacağız. Kupayı kazanmak istiyoruz. Mücadelenin belirleyici olacağı bir maç olacak." dedi.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ise "Basketbol camiasının böyle güzel tesislere ihtiyacı var. Çok iyi bir karşılaşma olacak. Çok iyi bir rakibimiz var. Kadrolarını oldukça değiştirdiler. Avrupa'nın en iyi kadrolarından birine karşı oynayacağız. Bizim için de sezonun başında nerede olduğumuzu görmek açısından değerli bir karşılaşma olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçeli basketbolcu Melih Mahmutoğlu da "Eski adıyla Abdi İpekçi'ye gelmek bizim için heyecan verici. Salon çok güzel olmuş. Sezon boyunca harika bir atmosfer olacağı kesin. Yarın iki taraf için de hedef sezona iyi başlamak olacaktır. İyi hazırlandık. Sezonun henüz başı, doğrular, hatalar olacaktır. Kupayı kazanıp sezona iyi başlamak istiyoruz. Bütün takımlara ve Anadolu Efes'e başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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