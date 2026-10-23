Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası Ankara'da tamamlandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası Ankara'da tamamlandı

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Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası Ankara\'da tamamlandı
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- Organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Tenis Federasyonunun gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası, tamamlandı.

Ankara Kamp Eğitim Merkezi'nde 19 Ekim'de başlayan organizasyonda final maçlarının ardından dereceye giren sporculara ödülleri, düzenlenen törenle verildi.

Ödül töreninde konuşan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, "Türkiye'de tenisin gelişimini memnuniyetle takip etmekteyiz, Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası da bunun örneklerinden birisi. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenmişti, bu tip organizasyonlarda ikincisinin farklı bir önemi var çünkü ilk seferi karardır, ikinci kez düzenlenmesi ise kararın devamı yani iradedir. Biz de bu iradenin gerçekleşmesinde payı olan, gerçekleşmesi için emek sarf eden herkese, hakemlerimize, sporcularımıza, antrenörlerimize, tenis federasyonumuza da çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Sporun ve sporcunun dostu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da himayelerinden dolayı şükranlarını arz ettiğini dile getiren Çakır, "Çok kaliteli bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarımız da farklı önemlere sahip. Uluslararası organizasyonlarımız da ciddi bir artış gösteriyor. Özellikle WT125 ve ATP Challenger seviyesinde 2024'te 2, 2025 yılında 5 organizasyonumuz vardı. Bu yıl halihazırda 13 organizasyona ev sahipliği yaptık. Önümüzdeki aylarda yapacağımız 14 organizasyonla bu yılı kapatacağız. Bu tip organizasyonlara ev sahipliği yapmak çok önemli. Sporcularımızın burada ciddi bir avantajı oluyor, kendi sahamızda kendi evinde çok daha ekonomik olarak tecrübe ediniyorlar." diye konuştu.

Çakır, bütün sporcuları tebrik ederek emeği geçenleri de kutladı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil de Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası'nın ikincisini başarıyla düzenlediklerini belirterek "Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle düzenlediğimiz kupamızda bu yıl 26 farklı ilimizden 64 kadın ve 64 erkek olmak üzere 128 sporcumuzu ağırladık. 5 gün boyunca birbirinden güzel karşılaşmalar izledik, büyük bir heyecana ve örnek bir mücadeleye hep birlikte şahit olduk. Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası'nı farklı illerden gelen insanlarımızın, sporcularımızın rekabetinin yanında fair playi ve dostluğu öne çıkaran bir organizasyon olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası'nın her yıl geleneksel olarak düzenlenmeye devam edeceğini de dile getiren Müderrisgil, "Bu hafta Ankara'da Tekerlekli Sandalye Türkiye Şampiyonası'na da ev sahipliği yapıyoruz. Federasyon olarak 'herkes için tenis' vizyonuyla hareket ediyoruz. Tenisi ülkemizin her köşesine ulaştırmak, daha fazla çocuğumuzu bu sporla buluşturmak, her kategoride sporcularımızı desteklemek en temel hedeflerimiz. Türk tenisi adına önemli adımlar attık, ulusal ve uluslararası turnuva takvimizi güçlendirdik. WT ile başlattığımız 3 yıllık işbirliği kapsamında dokuz WT125 turnuvasını ülkemize kazandırdık, beş de ATP Challenger turnuvasıyla da Türkiye'nin uluslararası temel takvimindeki yerini daha da ileriye taşıdık." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası'nın final maçlarında dereceye giren sporculara kupaları verildi.

Dereceye giren isimler şöyle:

Tek kadınlar

1. İrem Kurt

2. Tanem Yılmaz

Tek erkekler

1. Emirhan Bulut

2. Cem Christopher Küçükhüseyin

Çift kadınlar

1. İrem Kurt ve Melis Yıldırım

2. Zeynep Özçelik ve Mihrimah Tuanna Şirin

Çift erkekler

1. Mert Naci Türker ve Emirhan Bulut

2. Ozan Avanoğlu ve Ahmet Atabay

Kaynak: AA
AnkaraTenisSporSon Dakika

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