Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Antalya-Antalya etabını Davide Ballerini kazandı

02.05.2026 18:36  Güncelleme: 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 152.8 kilometrelik Antalya-Antalya etabını Astana Takımı'ndan İtalyan sporcu Davide Ballerini 3 saat 19 dakika 41 saniye ile kazandı.

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 152.8 kilometrelik Antalya - Antalya etabı sona erdi. Dünkü tırmanış etabından sonra 147 sporcu imza atarak yarışa başladı. Astana Takımı'ndan İtalyan sporcu Davide Ballerini 3 saat 19 dakika 41 saniye ile kazanan isim oldu. Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Mustafa Tarakçı tekerlek farkı ile dördüncü oldu. Genel ferdi klasmanda Caja Rural'dan Sebastian Berwick yarınki etapta da Turkuaz mayoyu giyecek. Yeşil Mayo ise el değiştirdi ve 1 puanla Tom Crabbe'den, Davide Ballerini'ye geçti. Berwick aynı zamanda Kırmızı Mayo'yu da taşımaya hak kazandı.

Mayolar sahiplerini buldu

TGA - GoTürkiye sponsorluğundaki Beyaz Mayo, Mustafa Tarakçı'ya Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali tarafından takdim edildi. Türk Telekom sponsorluğundaki Turkuaz Mayo, Sebastian Berwick'e Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından takdim edildi. Spor Toto sponsorluğundaki Yeşil Mayo, Davide Ballerini'ye Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu tarafından takdim edildi. Türk Hava Yolları sponsorluğundaki Kırmızı Mayo, Sebastian Berwick'e Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan tarafından takdim edildi.

Tur yarın başkentte sona erecek

8 gün boyunca süren ve 8 etaptan oluşan 1153 kilometre uzunluğundaki 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın koşulacak 105.2 kilometrelik Ankara - Ankara kriteryumu ile sona erecek. Şampiyonlar, takım birincileri kupa ve madalyalarını düzenlenen törenle alacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği’ne yüzde 25 ek gümrük vergisi Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği'ne yüzde 25 ek gümrük vergisi
Trump’tan İran’ın yeni teklifine yanıt: Anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim Trump’tan İran'ın yeni teklifine yanıt: Anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim
ABD’de küçük uçak düştü: 5 ölü ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü
İş yerinde kesilen ağaç, üzerine devrildi 4 çocuk annesi öldü İş yerinde kesilen ağaç, üzerine devrildi; 4 çocuk annesi öldü
Spor rutinini paylaşan Netanyahu, orduya katılacak gençlere tavsiyelerde bulundu Spor rutinini paylaşan Netanyahu, orduya katılacak gençlere tavsiyelerde bulundu
Kırıkkale Belediyesi’nin 1 Mayıs videosu tartışma yarattı Kırıkkale Belediyesi'nin 1 Mayıs videosu tartışma yarattı

18:46
Amedspor’u şampiyon yapan Diagne’den Süper Lig’e gözdağı
Amedspor'u şampiyon yapan Diagne'den Süper Lig'e gözdağı
18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Amedspor’a tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amedspor'a tebrik mesajı
18:36
Maça damga vuran pozisyon Atsa takımı Süper Lig’e çıkacaktı
Maça damga vuran pozisyon! Atsa takımı Süper Lig'e çıkacaktı
18:35
Amedspor’dan tarihi başarı 4 farklı hoca ile çalışarak Süper Lig’e çıktılar
Amedspor'dan tarihi başarı! 4 farklı hoca ile çalışarak Süper Lig'e çıktılar
18:32
Süper Lig’e çıkan Amedspor’a ilk tebrik Galatasaray’dan
Süper Lig'e çıkan Amedspor'a ilk tebrik Galatasaray'dan
18:08
Amedspor tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi
Amedspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 18:56:34. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Antalya-Antalya etabını Davide Ballerini kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.