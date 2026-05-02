Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nun Antalya-Antalya etabını Davide Ballerini kazandı

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 152.8 kilometrelik Antalya-Antalya etabını Astana Takımı'ndan İtalyan sporcu Davide Ballerini 3 saat 19 dakika 41 saniye ile kazandı.

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 152.8 kilometrelik Antalya - Antalya etabı sona erdi. Dünkü tırmanış etabından sonra 147 sporcu imza atarak yarışa başladı. Astana Takımı'ndan İtalyan sporcu Davide Ballerini 3 saat 19 dakika 41 saniye ile kazanan isim oldu. Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Mustafa Tarakçı tekerlek farkı ile dördüncü oldu. Genel ferdi klasmanda Caja Rural'dan Sebastian Berwick yarınki etapta da Turkuaz mayoyu giyecek. Yeşil Mayo ise el değiştirdi ve 1 puanla Tom Crabbe'den, Davide Ballerini'ye geçti. Berwick aynı zamanda Kırmızı Mayo'yu da taşımaya hak kazandı.

Mayolar sahiplerini buldu

TGA - GoTürkiye sponsorluğundaki Beyaz Mayo, Mustafa Tarakçı'ya Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali tarafından takdim edildi. Türk Telekom sponsorluğundaki Turkuaz Mayo, Sebastian Berwick'e Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından takdim edildi. Spor Toto sponsorluğundaki Yeşil Mayo, Davide Ballerini'ye Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu tarafından takdim edildi. Türk Hava Yolları sponsorluğundaki Kırmızı Mayo, Sebastian Berwick'e Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan tarafından takdim edildi.

Tur yarın başkentte sona erecek

8 gün boyunca süren ve 8 etaptan oluşan 1153 kilometre uzunluğundaki 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın koşulacak 105.2 kilometrelik Ankara - Ankara kriteryumu ile sona erecek. Şampiyonlar, takım birincileri kupa ve madalyalarını düzenlenen törenle alacak. - ANTALYA