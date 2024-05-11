Cüneyt Biçer: Ligin sonu ama bir sonraki dönemin başlangıcı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Cüneyt Biçer: Ligin sonu ama bir sonraki dönemin başlangıcı

Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, Ankara Keçiörengücü maçının ardından, 'Belki bugün bizim için ligin sonu ama bir sonraki dönemin önemli bir başlangıç noktası. Keyifli ve eğlenceli bir maç oldu' dedi. Altay, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Biçer, sahada ciddi bir mücadele veren genç oyuncularının performansından memnun olduğunu belirtti ve gelecek dönem için umutlu olduğunu ifade etti.

11.05.2024 00:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Cüneyt Biçer: "Belki bugün bizim için ligin sonu ama bir sonraki dönemin önemli bir başlangıç noktası"

ANKARA - Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, Ankara Keçiörengücü maçının ardından, "Belki bugün bizim için ligin sonu ama bir sonraki dönemin önemli bir başlangıç noktası. Keyifli ve eğlenceli bir maç oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Altay deplasmanda Ankara Keçiörengücü'yle 1-1 beraber kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, sahada ciddi bir mücadele veren yapılarının olduğuna belirterek, "Buraya 18 altyapı oyuncusuyla geldik. Elimizden geldiği kadar çocukların gösterdiği mücadelenin düşmemesi konusunda onlarla konuştuğumuz bir durum vardı. Çıktılar ve iyi mücadele ettiler. Belki bugün bizim için ligin sonu ama bir sonraki dönemin önemli bir başlangıç noktası. Keyifli ve eğlenceli bir maç oldu. Her iki takım da iyi mücadele etti. Son dakikalarda yakaladığımız pozisyonları değerlendirseydik kazanma şansımız olabilirdi. Takımımız bıkmadan, yılmadan mücadele etti. Bizim için önemi olan 18 altyapı oyuncusunun bugün bir şeyler yapabileceğini göstermek oldu."

Kaynak: İHA

Cüneyt Biçer, Ankara, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Cüneyt Biçer: Ligin sonu ama bir sonraki dönemin başlangıcı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:38 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, faizsiz evlilik kredisinde ilk ödemenin tarihini verdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, faizsiz evlilik kredisinde ilk ödemenin tarihini verdi
22:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan eğitimde şiddet açıklaması: Düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde şiddet açıklaması: Düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz
22:07 Kamu bankalarında yeni dönem Tüm ATM’lerden ücretsiz işlem yapılabilecek Kamu bankalarında yeni dönem! Tüm ATM'lerden ücretsiz işlem yapılabilecek
19:55 İsrailli temsilci, BM’nin Filistin kararını imha makinesinden geçirdi İsrailli temsilci, BM'nin Filistin kararını imha makinesinden geçirdi
23:27 Rusya’da yolcu otobüsü nehre uçtu: 7 kişi hayatını kaybetti Rusya'da yolcu otobüsü nehre uçtu: 7 kişi hayatını kaybetti
23:13 Afganistan’da meydana gelen sellerde en az 50 kişi hayatını kaybetti Afganistan'da meydana gelen sellerde en az 50 kişi hayatını kaybetti
22:57 ABD, Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık silah ve teçhizat paketi açıkladı ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık silah ve teçhizat paketi açıkladı
22:35 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye gönderme: TFF, TVF’yi örnek alsın Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye gönderme: TFF, TVF'yi örnek alsın
22:33 Güneş’teki şiddetli patlama ABD’de jeomanyetik fırtınaya yol açtı Güneş'teki şiddetli patlama ABD'de jeomanyetik fırtınaya yol açtı
22:05 Nijerya’da üniversiteye saldırı: 9 öğrenci kaçırıldı Nijerya'da üniversiteye saldırı: 9 öğrenci kaçırıldı
21:19 Bolu’da kiracısının öldüğünü düşünen ev sahibi boş daireyle karşılaştı Bolu'da kiracısının öldüğünü düşünen ev sahibi boş daireyle karşılaştı
20:39 Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2024 01:25:59. #1.13#
SON DAKİKA: Cüneyt Biçer: Ligin sonu ama bir sonraki dönemin başlangıcı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement