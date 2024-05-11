Cüneyt Biçer: Ligin sonu ama bir sonraki dönemin başlangıcı

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- Cüneyt Biçer: "Belki bugün bizim için ligin sonu ama bir sonraki dönemin önemli bir başlangıç noktası"

ANKARA - Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, Ankara Keçiörengücü maçının ardından, "Belki bugün bizim için ligin sonu ama bir sonraki dönemin önemli bir başlangıç noktası. Keyifli ve eğlenceli bir maç oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Altay deplasmanda Ankara Keçiörengücü'yle 1-1 beraber kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, sahada ciddi bir mücadele veren yapılarının olduğuna belirterek, "Buraya 18 altyapı oyuncusuyla geldik. Elimizden geldiği kadar çocukların gösterdiği mücadelenin düşmemesi konusunda onlarla konuştuğumuz bir durum vardı. Çıktılar ve iyi mücadele ettiler. Belki bugün bizim için ligin sonu ama bir sonraki dönemin önemli bir başlangıç noktası. Keyifli ve eğlenceli bir maç oldu. Her iki takım da iyi mücadele etti. Son dakikalarda yakaladığımız pozisyonları değerlendirseydik kazanma şansımız olabilirdi. Takımımız bıkmadan, yılmadan mücadele etti. Bizim için önemi olan 18 altyapı oyuncusunun bugün bir şeyler yapabileceğini göstermek oldu."