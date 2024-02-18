Spor

- Cüneyt Biçer: "Oyuncularımızın biraz daha gayretli olması gerekiyor"

MUĞLA - Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda Bodrum FK mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, "Oyuncularımızın biraz daha gayretli olması gerektiği pozisyonda teslimiyette geçmiş gibi göründü ama biz zor maçlar oynuyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Altay, deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, "Kazanan Bodrumspor'u tebrik ederim. İlk 20 dakikaya kadar istediğimiz düzende oyun içerisinde durabildik. Ondan sonraki süreçte çok dağılmadan mücadele ettik. Genç oyuncularından kurulu bir takımız gol yedikten sonra dönüşümüz çok kolay olmuyor. 2'inci golden sonra oyun bizim için farklı bir boyutta geçti. Oyuncularımızın biraz daha gayretli olması gerektiği pozisyonda teslimiyette geçmiş gibi göründü ama biz zor maçlar oynuyoruz. Maçları önümüzdeki süreç içerisinde daha da kolaylaştırmak için gerekli çalışmaları yapacağız" diye konuştu.