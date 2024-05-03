CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 10 Mayıs'ta başlıyor - Son Dakika
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CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 10 Mayıs'ta başlıyor

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 10 Mayıs\'ta başlıyor

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 1. etabı 10-12 Mayıs'ta Manavgat Belediyesi 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri ile başlayacak. Ligin diğer etapları ise Gaziantep, Kocaeli, Ordu ve Balıkesir'de gerçekleştirilecek. Final etabı ise Antalya'da yapılacak.

03.05.2024 20:09  Güncelleme: 20:10
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CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 Mayıs'ta başlayacak.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 1. etabı, 10-12 Mayıs'ta Manavgat Belediyesi 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri ile gerçekleştirilecek.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 2. etap Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, 3. etap Kocaeli Seka Park'da, 4. etap Ordu'nun Aybastı ilçesinde, 5. etap ise Balıkesir'in Karesi ilçesinde yapılacak.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin final etabı ise Antalya'da, 672. Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri'yle tamamlanacak.

663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ise Edirne'de 5-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 10 Mayıs'ta başlıyor - Son Dakika

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