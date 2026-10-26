D Grubu'nda lider Bahçeşehir Koleji, yarın PAOK'u Sinan Erdem'de ağırlayacak

D Grubu'nda lider Bahçeşehir Koleji, yarın PAOK'u Sinan Erdem'de ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası D Grubu 5. haftasında yarın saat 19.00'da Sinan Erdem'de PAOK'u ağırlayacak. Grupta 3 galibiyet, 1 yenilgiyle ilk sırada bulunan Bahçeşehir, geçen hafta deplasmanda Bosna BH Telecom'a 86-77 yenilmişti.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK'u ağırlayacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmada hava atışı 19.00'da yapılacak.
Grupta 3 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, ilk sırada yer alıyor.
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Yunanistan temsilcisi, 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci basamakta bulunuyor.
Bahçeşehir Koleji, organizasyonda geçen hafta BOSNA BH Telecom'a deplasmanda 86-77 mağlup oldu.
Kaynak: AA
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