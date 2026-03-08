Daha attığı imza bile kurumamıştı! Igor Tudor'un kaderi 90 dakikaya bağlı - Son Dakika
Daha attığı imza bile kurumamıştı! Igor Tudor'un kaderi 90 dakikaya bağlı

Daha attığı imza bile kurumamıştı! Igor Tudor\'un kaderi 90 dakikaya bağlı
08.03.2026 19:50
Premier Lig ekibi Tottenham'da kötü gidişat devam ediyor. 29 hafta sonunda 29 puanla 16. sırada bulunan Tottenham, Igor Tudor'un yönetiminde de istenilen sonuçları alamadı. 3 maçta 3 yenilgi alan Tudor, gelecek hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının sonucuna bağlı olarak görevden alınabilir.

Geride bıraktığımız sezon UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Premier Lig ekibi Tottenham, bu sezon devam eden kötü gidişatı lehine çeviremiyor.

IGOR TUDOR DA ÇARE OLAMADI

Ligde 29 hafta sonunda 29 puanla 16. sırada yer alan Tottenham, geçtiğimiz haftalarda Igor Tudor'u göreve getirmişti. Telegraph'ta yer alan habere göre; Igor Tudor'un kaderi tek 90 dakikaya bağlı. Takımının başında 3 maça çıkan 3'ünü de kaybeden Tudor'un görevine son verilebilir. Haberde, yarım sezonluğuna göreve getirilen deneyimli teknik adamın gelecek hafta Atletico Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının sonucuna göre geleceği şekilleneceği belirtildi.

HEDEFTEKİ YENİ TEKNİK ADAM DE ZERBI

Haberin devamında, İngiliz ekibinin takımın başına şu anda boşta olan Roberto De Zerbi'yi getirmek istediği dile getirildi.

19:58
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
19:02
Canlı anlatım: Kadıköy'de ilk 15 dakikada 2 gol
Canlı anlatım: Kadıköy'de ilk 15 dakikada 2 gol
18:31
ABD'li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması var
ABD'li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması var
18:28
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
18:02
CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
17:48
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
