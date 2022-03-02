Daha fazla dayanamadı! Rus milyarder Chelsea'yi satma kararı aldı - Son Dakika
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Daha fazla dayanamadı! Rus milyarder Chelsea'yi satma kararı aldı

02.03.2022 21:51

Günlerdir Chelsea'nin satılacağı konuşuluyordu. Bugün ise Rus milyarder Roman Abramovich, Chelsea'yi satma kararı aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada Abramovich "Daha önce de söylediğim gibi her zaman kulübün yararına kararlar aldım. Bu nedenle mevcut durumda kulübün, taraftarların, çalışanların, sponsorların ve ortaklarının yararına olduğuna inandığım için kulübü satma kararı aldım" sözlerine yer verdi.

Rusya- Ukrayna savaşının ardından spor dünyasında dengeler değişmeye devam ediyor. Daha önce yaptığı açıklamayla yönetimi devrettiğini belirten Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, kulübü satma kararı aldığını duyurdu.

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"KULÜBÜ SATMA KARARI ALDIM"

Rus milyarder yaptığı açıklamada, "Daha önce de söylediğim gibi her zaman kulübün yararına kararlar aldım. Bu nedenle mevcut durumda kulübün, taraftarların, çalışanların, sponsorların ve ortaklarının yararına olduğuna inandığım için kulübü satma kararı aldım" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Daha fazla dayanamadı! Rus milyarder Chelsea'yi satma kararı aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Daha fazla dayanamadı! Rus milyarder Chelsea'yi satma kararı aldı - Son Dakika
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