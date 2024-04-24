NBA Batı Konferansı'nda Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers'ı mağlup etti - Son Dakika
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Spor

NBA Batı Konferansı'nda Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers'ı mağlup etti

NBA Batı Konferansı ilk turunda Dallas Mavericks, konuk olduğu Los Angeles Clippers'ı 96-93 yendi ve seriyi 1-1'e getirdi. Luka Doncic'in 32 sayı, 9 asist performansıyla öne çıkan Dallas, galibiyeti elde etti. Clippers'ta James Harden ve Paul George'un katkıları mağlubiyeti engelleyemedi.

24.04.2024 09:30  Güncelleme: 09:32
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NBA Batı Konferansı ilk turunda Dallas Mavericks, konuk olduğu Los Angeles Clippers'ı 96-93 yendi ve seriyi 1-1'e getirdi.

NBA'de play-off ilk turunda heyecan 3 karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı'nda Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Clippers'ı 96-93'lük skorla mağlup etti ve seriyi 1-1'e getirdi. Dallas'ta Luka Doncic 32 sayı, 9 asist, Kyrie Irving 23 sayı, 6 ribaund ve P.J. Washington da 18 sayı, 6 ribaund ile mücadele ederek galibiyeti getirdi. Clippers'ta ise James Harden 22 sayı, 8 asist ve Paul George 22 sayı, 4 asist ile katkı verdi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Doğu Konferansı

Milwaukee Bucks: 108 - Indiana Pacers: 125 (1-1)

Batı Konferansı

Minnesota Timberwolves: 105 - Phoenix Suns: 93 (2-0)

Los Angeles Clippers: 93 - Dallas Mavericks: 96 (1-1) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor NBA Batı Konferansı'nda Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers'ı mağlup etti - Son Dakika

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