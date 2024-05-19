Dallas Mavericks, Oklahoma City Thunder'ı yenerek konferans finaline yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dallas Mavericks, Oklahoma City Thunder'ı yenerek konferans finaline yükseldi

Dallas Mavericks, Oklahoma City Thunder\'ı yenerek konferans finaline yükseldi

NBA play-off'larında Oklahoma City Thunder'ı 117-116 yenen Dallas Mavericks, Luka Doncic'in triple double performansıyla seriyi 4-2 kazanarak konferans finaline çıktı. Mavericks'in galibiyette Kyrie Irving, Derrick Jones ve Dereck Lively'nin de önemli katkıları oldu. Mavericks, konferans finalinde Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

19.05.2024 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder'ı 117-116 yenen ve seriyi 4-2 kazanan Dallas Mavericks, konferans finaline yükseldi.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. All-star yıldızı Luka Doncic'in 29 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptığı maçı 17 sayı geriden gelerek kazanan Mavericks, konferans finali biletini aldı.

Mavericks'te Kyrie Irving 22 sayı, 3 asist, 2 ribaunt, Derrick Jones 22 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, Dereck Lively 12 sayı, 15 ribauntla galibiyeti katkıda bulundu.

Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander 36 sayı, 8 asist, 3 ribaunt, Jalen Williams 22 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Chet Holmgren 21 sayı, 3 ribauntla mücadele etti.

Mavericks, konferans finalinde Denver Nuggets- Minnesota Timberwolves eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA

Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, Dallas Mavericks, Denver Nuggets, Kyrie Irving, Konferans, NBA, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Dallas Mavericks, Oklahoma City Thunder'ı yenerek konferans finaline yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:47 Bakan Bak gençlerle birlikte Ata’nın huzuruna çıktı İşte Özel Defter’e yazdığı mesaj Bakan Bak gençlerle birlikte Ata'nın huzuruna çıktı! İşte Özel Defter'e yazdığı mesaj
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs ruhu, bu milletin en büyük sermayesidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs ruhu, bu milletin en büyük sermayesidir
09:01 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi
08:24 Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye’ye döneceğim Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim
22:40 Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’nın yerine yeni isim atandı Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
08:20 Narkoçelik-17 operasyonunda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi Narkoçelik-17 operasyonunda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
08:00 İzmir’de toz taşınımlı hava etkili oldu, araçlara çamur yağdı İzmir'de toz taşınımlı hava etkili oldu, araçlara çamur yağdı
07:28 Maduro, Türkiye’yle yatırım anlaşmasını canlı yayında imzaladı Maduro, Türkiye'yle yatırım anlaşmasını canlı yayında imzaladı
00:33 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ağabeyi trafik kazasında yaralandı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ağabeyi trafik kazasında yaralandı
23:44 İstanbul’da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı
23:19 Dışişleri Bakanlığı’ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a fotoğraflı yanıt
22:49 Beylikdüzü’nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
22:39 Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı
22:09 Otomobil su kanalına uçtu: 2 ölü, 1 yaralı Otomobil su kanalına uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 10:37:37. #1.13#
SON DAKİKA: Dallas Mavericks, Oklahoma City Thunder'ı yenerek konferans finaline yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement