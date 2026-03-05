Damla Köse Avrupa Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Damla Köse Avrupa Şampiyonu Oldu

05.03.2026 11:54
Damla Köse, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak memleketi Erzurum'a döndü.

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde altın madalya kazanan Damla Köse, memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 1-4 Mart tarihlerinde düzenlenen organizasyonda kategorisinde Türkiye'ye ilk Avrupa Şampiyonluğu'nu getirmeyi başaran Damla Köse, organizasyonun ardından memleketi Erzurum'a döndü.

Başarılı sporcuyu, havalimanında Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Özbay ve sporcu arkadaşları karşıladı.

Damla Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, gururlu olduğunu söyledi.

Organizasyon öncesinde İstiklal Marşı'nı okutmanın hayalini kurduğunu anlatn Köse, "İstiklal Marşı'nı okutmak benim için çok büyük bir hayaldi. Giderken de en büyük düşüncem buydu. Orada İstiklal Marşı'nı okutup Türk bayrağını açmaktı. Bu çok şükür bana nasip oldu." diye konuştu

Köse, alınan bu başarının ilk olduğunu vurgulayarak "Bu, tarihte ilk oldu ve ilk defa Avrupa Şampiyonası'nda kategorimde altın madalya alındı. Aynı zamanda takım olarak da gümüş madalya aldık. Bu da tarihte bir ilk oldu. Geçen sene zaten aynı kategoride gümüş almış altın madalyayı kıl payı kaçırmıştım. Bu sene çok şükür altın alıp Avrupa Şampiyonu olarak döndüm bunun için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

