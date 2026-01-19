Dananın kuyruğu kopuyor! N\'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante için oyuncu tarafıyla el sıkıştığı, ancak Al-Ittihad ile anlaşma sağlayamadığı öne sürüldü. İddiaya göre Suudi ekibinin transferi yokuşa sürmesinin arkasında Kante'nin menajerine duyulan tepki var.

FENERBAHÇE'DE GÜNDEM KANTE

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Fenerbahçe'de bir numaralı gündem maddesi N'Golo Kante oldu. Fransız yıldız için görüşmeleri yürüten Ertan Torunoğulları'nın Dubai'den İstanbul'a döndüğü belirtildi.

AL-ITTIHAD İLE EL SIKIŞMA SAĞLANAMADI

Haberde, Fenerbahçe'nin Kante ile tüm şartlarda anlaşma sağladığı, ancak Al-Ittihad'ın henüz ikna edilemediği aktarıldı. Suudi temsilcisinin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuyu bırakmak istemediği ve bonservis talep ettiği ifade edildi.

YOKUŞA SÜRME NEDENİ: MENAJER KRİZİ İDDİASI

Transferdeki pürüzün perde arkasına ilişkin dikkat çeken bir detay da gündeme geldi. İddiaya göre Al-Ittihad, Kante'nin menajerinin tutumuna tepki gösterdiği için transfere olumsuz yaklaştı ve süreci zorlaştırdı.

GÖZLER BUGÜNE ÇEVRİLDİ

Haberde, transferin durumunun bugün netleşebileceği ve taraflar arasında temasların devam ettiği kaydedildi.