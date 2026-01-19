Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek - Son Dakika
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek

19.01.2026 10:39
Fenerbahçe'nin N'Golo Kante için oyuncu tarafıyla anlaştığı, ancak transferi gerçekleştirmek için Suudi ekibi Al-Ittihad ile anlaşma sağlayamadığı iddia edildi. Al-Ittihad'ın, Kante'nin menajerine duyduğu tepki nedeniyle transfer sürecini zorlaştırdığı belirtildi. Transferin durumunun bugün netleşmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE GÜNDEM KANTE

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Fenerbahçe'de bir numaralı gündem maddesi N'Golo Kante oldu. Fransız yıldız için görüşmeleri yürüten Ertan Torunoğulları'nın Dubai'den İstanbul'a döndüğü belirtildi.

AL-ITTIHAD İLE EL SIKIŞMA SAĞLANAMADI

Haberde, Fenerbahçe'nin Kante ile tüm şartlarda anlaşma sağladığı, ancak Al-Ittihad'ın henüz ikna edilemediği aktarıldı. Suudi temsilcisinin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuyu bırakmak istemediği ve bonservis talep ettiği ifade edildi.

YOKUŞA SÜRME NEDENİ: MENAJER KRİZİ İDDİASI

Transferdeki pürüzün perde arkasına ilişkin dikkat çeken bir detay da gündeme geldi. İddiaya göre Al-Ittihad, Kante'nin menajerinin tutumuna tepki gösterdiği için transfere olumsuz yaklaştı ve süreci zorlaştırdı.

GÖZLER BUGÜNE ÇEVRİLDİ

Haberde, transferin durumunun bugün netleşebileceği ve taraflar arasında temasların devam ettiği kaydedildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • CİHAN ÖZSOY CİHAN ÖZSOY:
    Gener klasiği 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
