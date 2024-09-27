Dangerfield Sağlık Kontrolünden Geçti

Spor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un ABD'li sporcusu Crystal Simone Dangerfield, Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dangerfield, kardiyoloji ve dahiliye muayenesinin arından EKG ve efor testlerine girdi.

Detaylı kan testi de yapılan sporcuda herhangi bir sağlık problemi olmadığı anlaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen genel menajer Fatih Solak, yeni sezon hazırlıklarını tamamladıklarını, bu yıl daha iyi bir performans sergileyerek üst sıralarda ligi tamamlayacaklarını belirtti.