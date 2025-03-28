Dani Alves cinsel saldırı davasında beraat etti - Son Dakika
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Dani Alves cinsel saldırı davasında beraat etti

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Katalonya Yüksek Adalet Divanı, Brezilyalı futbolcu Dani Alves'in cinsel saldırı davasında beraat kararı verdi. Daha önce Barcelona Mahkemesi tarafından 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Alves'in cezası, temyiz sonucunda bozuldu. Mahkeme heyeti, suçlamada bulunan genç kadının ifadesinin ve dosyadaki diğer kanıtların yetersiz olduğunu belirtti.

28.03.2025 14:10  Güncelleme: 14:28
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Katalonya Yüksek Adalet Divanı, Brezilyalı futbolcu Dani Alves hakkında verilen cinsel saldırı mahkumiyetini bozarak ünlü ismi beraat ettirdi. Barcelona Mahkemesi'nin daha önce verdiği 4 yıl 6 ay hapis cezası, temyiz sonucu geçersiz sayıldı.

DELİLLER YETERSİZ BULUNDU

Mahkeme heyeti Alves için suçlamada bulunan genç kadının ifadesinin, hüküm vermek için yeterli olmadığını belirtti. Heyet, dosyada yer alan diğer kanıtlarla ifadenin desteklenmediğini, bu nedenle masumiyet karinesinin geçerli olması gerektiğini vurguladı.

Alves, Barcelona'daki bir gece kulübünde yaşanan olayla ilgili olarak 2023 yılında yargılanmış ve cinsel saldırı suçlamasıyla 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak avukatlarının temyiz başvurusunun ardından Yüksek Mahkeme dosyayı yeniden değerlendirdi.

Mahkeme kararı doğrultusunda Dani Alves'in mahkumiyeti ortadan kalkmış oldu. Ancak taraflar Anayasa Mahkemesi veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurma hakkına sahip.

NE OLMUŞTU?

Alves, 2023 yılında Barcelona'daki bir gece kulübünde yaşanan olayla ilgili olarak yargılanmış ve cinsel saldırı suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak temyiz sonucunda mahkumiyeti ortadan kalktı.

Dani Alves cinsel saldırı davasında beraat etti

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Son Dakika Spor Dani Alves cinsel saldırı davasında beraat etti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Serkan Yalçın:
    orspunun biri işte para görünce iftira atmış 3 1 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    adamda çuvalla para var senin deliğine mi kaldıda saldıracak basar parayı tek başına 4 ünü 5ini aynı anda dans ettirir 1 0 Yanıtla
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