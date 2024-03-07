Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Genç Sporcularla Bir Araya Geldi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla gurur kaynağı Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün genç sporcularıyla bir araya geldi. Önümüzdeki süreçte Eğitim ve Spor Kulübünü daha da güçlendireceklerini belirten Başkan Bıyık, "Darıca'yı gerçek anlamıyla bir spor şehri yapmak için çalışacağız" dedi.
Programda konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sporda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün kısa sürede sporda marka haline geldiğini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "Göreve geldiğimizde 2 olan branş sayısını bugün 13 branşa çıkardık. Yaptığımız yatırımlar ve gençlere verdiğimiz desteklerle bugün Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 13 branşta yaklaşık 4 bin lisanslı sporcusu ve 60'a yakın milli sporcusu ile hepimizin gururu oldu. Bünyesinde Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonları çıkaran eğitim ve spor kulübümüz spor camiasında artık bir marka haline geldi. Uluslararası arenada derece alarak ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren ve İstiklal Marşı'mızı herkese dinleten kulübümüz sadece bizim değil ülke olarak hepimizin gururu oldu" dedi.
"Gençlerimiz için imkanlarımızı sonuna kadar zorlayacağız"
Hedeflerinin Darıca'yı sporda güçlendirmek olduğunu da vurgulayan Başkan Muzaffer Bıyık, "Bugüne kadar gençlerimiz daha iyi şartlarda spor yapsınlar diye ilçemize yeni tesisler kazandırdık. Tesisleşmeye önem verdik. Bunun neticesinde de başarılar gelmeye başladı. Darıca genç bir nüfus ve sürekli büyüyen bir ilçe. Önümüzdeki dönemde de ilçemize yeni spor kompleksleri kazandıracağız. Bizim gençlerimiz daha iyi şartlarda spor yapsınlar, rakipleriyle eşit ortamda rekabet etsinler diye yatırımlarımıza artarak devam edeceğiz. Amacımız Darıca'yı tam anlamıyla gerçek bir spor şehri yapmak. Gençlerimiz için imkanlarımızı sonuna kadar zorlayacağız. Nenehatun Amatör Spor Kompleksi'ni yeniledik. Bir benzerini Emek Mahalllesi'nde Atatürk Caddesi üzerinde inşa edeceğiz. Gençlerin elinden tutmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ
Son Dakika › Spor › Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Genç Sporcularla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, pas çalışması ve taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü, atletizmdeki başarılarına bir yenisini daha ekleyerek U-20 Türkiye şampiyonasını 5. sırada tamamladı. Mücadele ettiği 8 farklı branşta birçok başarıya imza atan Van Büyükşehir Belediyespor, Türkiye geneli şampiyonalarda da adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 6 Mart tarihinde Kocaeli ilinde yapılan U-20 Erkekler Kulüpler Arası Kros Ligi müsabakalarında da mücadele eden Vanlı sporcular, şampiyonayı 52 puanla 5. sırada tamamladı. Kırmızı siyahlılar bu sonuçla birlikte 16 Mart tarihinde Antalya ilinde yapılacak olan Türkiye finallerinde yer alacak.
Elazığspor'un sakatlıktan dönen futbolcuları Çağrı Yağız Yasak ve Hasan Ekici, Karşıyaka maçı öncesi önemli değerlendirmelerde bulundu. Çağrı, sakatlığının tamamen geçtiğini ve maça hazır olduğunu belirtirken, Hasan Ekici ise taraftarların desteğiyle galibiyetle ayrılmak istediklerini ifade etti.
Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Flöre Federasyon Kupası'nda 9 Mart Cumartesi günü 77 sporcu Ankara'da yarışacak. Kılıç Açık Turnuvası ise 10 Mart Pazar günü 16 ilin 106 sporcusunun katılımıyla gerçekleşecek. Her iki organizasyon da Yenimahalle Spor Kompleksi'nde yapılacak.
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Marius Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör için çalışmalara başladıklarını ve kısa süre içinde yeni teknik direktörü açıklayacaklarını söyledi. Yılmaz, takıma katkı sağlayacak ve hızlı bir şekilde adapte olacak bir hocayı takımın başına getirmek istediklerini belirtti. Ayrıca, Gaziantep FK'nın bu sezon alt sıralardan kurtulup yeni sezonun planlamasını yapmak istediğini ve Sumudica'ya da emeklerinden dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.
Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen halk oyunları şöleni, 10 Mart 2024 Pazar günü saat 13.00'te başlayacak. Yarışmaya 6 farklı kategoride 15 ekip katılacak ve şampiyonlar jüri tarafından belirlenecek. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, tüm vatandaşları şölene davet etti.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdullah Gül Üniversitesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortak düzenlediği proje kapsamında, Bünyan Kapalı Kadın Ceza infaz Kurumu'nda kalan mahkum çocuklarına yönelik kayak eğitimi Erciyes Kayak Merkezi'nde tamamlandı. Eğitim sonunda düzenlenen programa Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve diğer yetkililer katıldı. Programda çocuklara oyuncak dağıtımı yapıldı ve kar motorlarıyla gezdirildi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, çift kale maç yaparak hazırlıklarını tamamladı. Kamerunlu orta saha oyuncusu Clinton N'jie, Afrika Uluslar Kupası deneyimini değerlendirirken, yeni transferlerden Azizbek Turgunboev ise Sivasspor'a olan sevgisini dile getirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fair Play'in teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturması amacıyla düzenlediği TFF Fair Play Ödülleri'nin Şubat 2024 Dönemi sahipleri, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından belirlendi. En Centilmen Futbolcu ödülüne Olimpiu Morutan (MKE Ankaragücü), En Centilmen Teknik Direktör ödülüne Abdullah Avcı (Trabzonspor) layık görüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?